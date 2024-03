Huawei ormai libera dal ban USA: con SMIC per i chip a 3nm

Il ban a Huawei inizia seriamente a scricchiolare, e già da diversi mesi gli Stati Uniti stanno valutando strategie alternative per rendere nuovamente efficace il blocco imposto originariamente nel 2019 dall'allora amministrazione Trump . Il ritorno della società cinese sul mercato degli smartphone 5G con la serie Mate 60 ha colto di sorpresa gli USA e non solo, e il contributo di SMIC con Kirin 9000s è stato a dir poco fondamentale per questa "improvvisa" rinascita nonostante la tecnologia adottata risulti meno avanzata rispetto a quella della concorrenza.

Il gap, però, sembra essere destinato a ridursi in tempi tutto sommato brevi: entro fine 2024 sono previsti i primi chip SMIC a 5nm, ora dall'Asia provengono le prime informazioni sulla costituzione di un team per la ricerca e lo sviluppo del nodo a 3nm. Se il risultato prefissato dovesse essere correttamente conseguito, il ban risulterebbe a questo punto pressoché inutile e Huawei potrebbe ritenersi autonoma dalle società straniere.

Per la produzione a 5nm SMIC farà uso dei macchinari DUV esistenti, in quanto l'unico fornitore esistente al mondo di macchine per litografia ultravioletta estrema (EUV), ovvero l'olandese ASML Holding, non può avere rapporti commerciali con la Cina. Altro elemento su cui il produttore di semiconduttori conterà saranno gli ingenti sussidi che riceverà dal governo di Pechino. Ciò varrà ancor di più per il passaggio dai 5 ai 3nm, in quanto i rendimenti saranno bassi e i costi estremamente alti. Per coprirli serviranno imponenti aiuti statali, considerando che secondo alcune stime i chip a 5nm realizzati da SMIC avranno un costo il 50% superiore rispetto a quelli di TSMC.

La roadmap prevede il lancio sul mercato dei chip a 5nm entro la fine del 2024 poi, nei prossimi anni, di quelli a 3nm.