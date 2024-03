Dopo averlo solo mostrato nel corso di un evento a margine del Mobile World Congress di Barcellona, Nothing ha annunciato ufficialmente il suo nuovo Phone (2a) (QUI la recensione), uno device che, come dichiarato dalla società di Carl Pei, è "per chi ama esplorare innovazione e design, ma anche per chi sa cosa vuole (e non vuole) dal proprio smartphone". "Quest'anno si tratta di accelerare i nostri progressi e Phone (2a) è il nostro primo grande passo avanti. Phone (2a) consentirà a un maggior numero di persone di sperimentare le innovazioni di Nothing che molti hanno imparato ad amare, e siamo certi che diventerà il nostro prodotto più venduto di sempre", ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing.

DESIGN E INTERFACCIA GLYPH

Partendo dall'aspetto esteriore, caratteristiche su cui Nothing ha sempre molto puntato, il Phone (2a) è uno "smartphone con design interno completamente visibile", con una "copertura unibody ad angolo di 90 gradi che avvolge i bordi" sino ad arrivare al modulo fotografico. Ciò si traduce in un effetto piacevole alla vista nonché in maggior resistenza alle cadute. La parte inferiore della scocca che richiama il disegno della mappa della metropolitana di New York di Massimo Vignelli. Il modulo fotografico protuberante, invece, stabilizza lo smartphone quando è appoggiato su una superficie piana e fa sì che risulti più difficile mettere le dita davanti alla fotocamera durante lo scatto.

Attorno alla grande isola circolare della bobina NFC, che integra i due sensori fotografici che richiamano due "occhi", ci sono gli immancabili LED "Glyph" di Nothing. In totale ci sono tre strisce luminose: due verso sinistra e una striscia verticale a destra. Il flash è posizionato sulla destra rispetto ai due sensori, leggermente più in alto. "La nuova Glyph Interface mantiene le nuove funzionalità di Phone (2), tra cui il Glyph Timer e il Glyph Progress che utilizza integrazioni di terze parti, contribuendo al contempo all'estetica distinta del nuovo design del retro di Phone (2a) con un'esclusiva configurazione a tre luci"

MEDIATEK 7200 PRO PERSONALIZZATO

Passando a quello che c'è all'interno, il Phone (2a) integra un Il processore Dimensity 7200 Pro, progettato in collaborazione con MediaTek e realizzato con un processo a 4 nm di seconda generazione di TSMC, in grado di offrire le migliori prestazioni con un'efficienza energetica ottimale. Il chip a 8 core, con velocità di clock fino a 2,8 GHz, è supportato da 8/12GB di RAM (fino a un massimo di 20 GB con tecnologia RAM Booster) e 128/256GB di spazio di archiviazione. Nothing e MediaTek hanno introdotto ottimizzazioni come Smart Clean (+200% di velocità di lettura/scrittura UFS in caso di utilizzo prolungato) e Adaptive NTFS (+100% di velocità di trasferimento dei file con i computer Windows) e sono riusciti a ridurre il consumo energetico di componenti specifici fino al 10%.

Il Phone (2a) ha una batteria da 5000mAh con ricarica a 45 W che consente in 59 minuti di raggiungere il 100% e in 23 minuti il 50%. Rispetto a Phone (1), Nothing ha aumentato la longevità della batteria di oltre il 25%. Ciò significa che è in grado di mantenere oltre il 90% della sua capacità massima dopo 1.000 cicli di ricarica, il che corrisponde a oltre tre anni di ricarica quotidiana. La batteria ha anche una riduzione del 13% della temperatura durante la carica e la scarica rispetto a Phone (1), il che contribuisce alla sua longevità. Il display è un display AMOLED flessibile da 6,7" con risoluzione di 1084 x 2412 pixel (394 PPI), una luminosità di picco di 1.300 nit (700 nit tipica), un PWM da 2160 Hz e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz scende a 30 Hz per preservare la batteria. Il display del Phone (2a) è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 e ha cornici da 2,1 mm su tutti e quattro i lati che consentono di ottenere un rapporto schermo/corpo del 91,65%.

DOPPIA FOTOCAMERA DA 50 MP

Phone (2a) ha una doppia fotocamera posteriore da 50 MP alimentata dal TrueLens Engine, una serie di algoritmi di calcolo avanzati che si uniscono per garantire che ogni scatto effettuato con Phone (2a) sia il più possibile simile alla vita reale. Tra questi c'è Ultra XDR, sviluppato in collaborazione con Google per garantire una visualizzazione più accurata di luci e ombre in ogni scatto. Funziona catturando 8 fotogrammi a diversi livelli di esposizione in formato RAW e regolando poi la luminosità di ogni pixel fino a 5 volte per visualizzare il risultato più fedele alla realtà.

Il sensore principale ha stabilizzazione ottica e apertura f/1,88. La fotocamera secondaria ha un sensore da 50 MP con ottica ultra grandangolare, apertura f/2,2 e un campo visivo di 114°. La fotocamera frontale utilizza lo stesso sensore da 32 MP con apertura f/2.2 di Phone (2) che offre una sensibilità alla luce superiore del 27% rispetto a Phone (1) e che consente di ottenere maggiori dettagli.

ANDROID 14 CON TRE ANNI DI AGGIORNAMENTI (4 DI SICUREZZA)

Phone (2a) è basato nativamente su Android 14 con interfaccia utente Nothing OS 2.5. Nothing promette per questo smartphone 3 anni di aggiornamenti software e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Con Nothing OS 2.5, Nothing ha ampliato la propria libreria con un numero ancora maggiore di widget e con visualizzazioni e animazioni scorrevoli per un maggior numero di informazioni e interazioni sulla schermata iniziale.

Phone (2a), inoltre, segna il lancio del nuovo widget Recorder che consente agli utenti di creare memo vocali in movimento. Inoltre, Nothing ha introdotto un Wallpaper Studio alimentato dall'intelligenza artificiale, che consente un numero illimitato di opzioni di sfondo personalizzate per la schermata iniziale e di blocco.

AI CON PERPLEXITY

Nell'ambito del lancio di Phone (2a), Nothing ha annunciato la sua prima partnership nel settore dell'intelligenza artificiale con Perplexity, il motore di risposta alimentato dall’AI. Gli utenti che acquisteranno Phone (2a) tra il 5 e il 19 marzo potranno ricevere fino a un anno di Perplexity Pro. "Perplexity sta accrescendo la propria popolarità perché c'è una chiara richiesta di una piattaforma che riduca il sovraccarico di informazioni, fornendo risposte precise e mirate all'utente in un'epoca in cui il tempo è prezioso. Nothing sostiene questa missione e non vede l'ora di portare questa opportunità agli utenti di Phone (2a)."

SOSTENIBILITA'

Phone (2a), stando a quanto affermato da Nothing, offre l'impronta di carbonio più bassa del mondo in uno smartphone. Con un peso di 52 g, è inferiore del 12,5% rispetto a quello di Phone (1). Tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità, Nothing ha sviluppato un nuovissimo processo di riciclaggio nell'impianto di produzione di Nothing, che consente di riutilizzare gli scarti di plastica della linea di produzione di Ear (2) in Phone (2a).

Nothing ha inoltre mantenuto il suo impegno per un imballaggio privo di plastica, utilizzando invece fibre riciclate. Anche il dispositivo stesso contiene una serie di materiali riciclati: alluminio riciclato al 100% utilizzato per il telaio centrale

stagno riciclato al 100% su 6 circuiti stampati

foglio di rame riciclato al 100% sul circuito stampato principale

acciaio riciclato su 22 parti di stampaggio in acciaio Oltre il 50% delle parti in plastica proviene inoltre da fonti sostenibili.

SCHEDA TECNICA

display : AMOLED flessibile da 6.7", Corning Gorilla Glass 5, 1084 x 2412 (394 PPI), profondità colore 10 bit (1,07 miliardi di colori), rapporto di contrasto 5.000.000:1, frequenza di aggiornamento adattiva 30-120 Hz, frequenza di campionamento touch 240 Hz, frequenza PWM 2160 Hz, luminosità massima 1300 nit, luminosità esterna 1100 nit, luminosità tipica 700 nit.

: AMOLED flessibile da 6.7", Corning Gorilla Glass 5, 1084 x 2412 (394 PPI), profondità colore 10 bit (1,07 miliardi di colori), rapporto di contrasto 5.000.000:1, frequenza di aggiornamento adattiva 30-120 Hz, frequenza di campionamento touch 240 Hz, frequenza PWM 2160 Hz, luminosità massima 1300 nit, luminosità esterna 1100 nit, luminosità tipica 700 nit. processore : Dimensity 7200 Pro personalizzato, 4 nm Gen 2 TSMC (N4P)

: Dimensity 7200 Pro personalizzato, 4 nm Gen 2 TSMC (N4P) memoria : 8/12GB di RAM 128/256GB interna

: OS : Nothing OS 2.5.2 basato su Android 14 con 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza

: Nothing OS 2.5.2 basato su Android 14 con 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza fotocamere : anteriore : 32 MP con apertura f/2,2, 1/2,74" posteriori : 50MP principale, Samsung ISOCELL S5KGN9, 1/1,5 pollici, pixel da 1µm, apertura f/1,88, OIS e EIS 50MP ultra grandangolare, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 pollici, pixel da 0,64 µm, apertura f/2,2, 114° FOV

: batteria : 5.000mAh con ricarica 45W

: 5.000mAh con ricarica 45W connettività : 5G NR, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac or ax (Wi-Fi 6), 2.4 GHz /5 GHz dual-band, 2x2 MIMO and MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Advanced Hotspot, Bluetooth 5.3, A2DP, BLE, NFC con supporto Google Pay, GPS, (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

: 5G NR, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac or ax (Wi-Fi 6), 2.4 GHz /5 GHz dual-band, 2x2 MIMO and MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Advanced Hotspot, Bluetooth 5.3, A2DP, BLE, NFC con supporto Google Pay, GPS, (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) sensori : sensore di impronte digitali sotto il display, sensore di luce ambientale frontale, accelerometro, bussola elettronica, giroscopio, sensore di prossimità

: sensore di impronte digitali sotto il display, sensore di luce ambientale frontale, accelerometro, bussola elettronica, giroscopio, sensore di prossimità audio : stereo

: stereo altro : motore lineare haptico, IP54, Glyph Interface con 26 zone di illuminazione individuali

: motore lineare haptico, IP54, Glyph Interface con 26 zone di illuminazione individuali dimensioni e peso: 161.74 mm x 76.32 mm x 8.55 mm, peso 190 grammi

DISPONIBILITA' E PREZZI

Phone (2a) è disponibile nei colori Black, Milk e White, con due modelli tra cui scegliere: 8GB/128GB (€349) 12GB/256GB (€399).

Phone (2a) sarà disponibile al pubblico nella maggior parte dei mercati a livello globale a partire da martedì 12 marzo. Il sub-brand CMF by Nothing lancia oggi anche due nuovi prodotti: Neckband Pro e Buds.

VIDEO