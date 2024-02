"Proprio come Keqing ricerca la perfezione, OnePlus si impegna a creare un prodotto leggendario che incarni lo spirito di "Never Settle". OnePlus 12R Genshin Impact Edition è lo smartphone di punta che offre il maggior livello di personalizzazione e l'iconico gioco. Perfezionato per il gaming Genshin Impact, i viaggiatori potranno intraprendere un'avventura memorabile"

ONEPLUS 12R GENSHIN IMPACT EDITION

OnePlus 12R Genshin Impact Edition, pur mantenendo le specifiche hardware del modello standard, ha una cornice in alluminio opaco e una scocca in vetro "Electro Violet", completamente personalizzata con un processo di incisione a marcatura elettrolitica, che sfuma da un tono più profondo e intenso alla base a una sfumatura chiara e delicata in alto, "emulando la stessa transizione elegante che va dalla gonna viola scuro volantata di Keqing al suo top viola pallido e all'incantevole tonalità lavanda dei suoi capelli". "I motivi piuma bianco argento che impreziosiscono la scocca posteriore in vetro del telefono non sono solo un tocco moderno, ma un omaggio alle preziose incisioni sul magnifico soprabito di Keqing, che intessono un racconto di eleganza intricata nel design del telefono" Sulla superficie specchiata del bordo superiore dello smartphone, utilizzando una tecnica chiamata "Electro Etching", sono state incise le lettere "KEQING" che, quando compiete dalla giusta luce, vengono proiettate su una superficie in un gioco di luce e ombra.

In questa edizione speciale, oltre che all'intero design esterno, la personalizzazione si estende anche al cofanetto regalo, a un potenziamento speciale dell'esperienza mobile di Genshin Impact e al sistema operativo che offre icone a tema per tutte le app di sistema, una tavolozza colori Electro Violet, sfondi animati e display always-on.

Anche le azioni di routine come la ricarica rapida, l'accensione e il riconoscimento delle impronte digitali sono personalizzate con dettagli legati a Keqing così come l'audio con il personaggio di Genshin Impact che presta la sua voce a suonerie e toni di notifica personalizzati.

LA CONFEZIONE DI VENDITA

Anche la confezione del OnePlus 12R Genshin Impact Edition ha una grafica personalizzata e una particolare apertura che la trasforma in una scatola espositiva tridimensionale che presenta lo smartphone come elemento centrale, accompagnato da un espositore in acrilico e da un pin per l'espulsione del cassettino della SIM appositamente realizzato con la forma del caratteristico Stiletto del Fulmine di Keqing.

All'interno della scatola espositiva, oltre a un OnePlus 12R Genshin Impact Edition, gli utenti troveranno anche: un adattatore di alimentazione SUPERVOOC da 100 W a tema Genshin Impact Keqing

un cavo di ricarica rapida personalizzato con un connettore "Glinted Lightning" ad angolo retto con luce LED viola

uno strumento per espellere la SIM personalizzato "Lightning Stiletto"

una custodia per telefono personalizzata a tema Genshin Impact Keqing

un supporto per telefono Chibi in acrilico personalizzato a tema Genshin Impact Keqing

adesivi Chibi personalizzati

un poster "Exceed the speed of lightning"

un set di spille commemorative Chibi da collezione personalizzate

una spilla personalizzata con personaggio lucido in latta

un pendente decorativo con supporto in acrilico personalizzato

PRESTAZIONI DI GIOCO OTTIMIZZATE

Grazie anche al motore proprietario Trinity Engine, il OnePlus 12R Genshin Impact Edition offre un'esperienza di gioco con Genshin Impact veloce e fluida. La sinergia tra l'HyperRendering - tecnologia di miglioramento della qualità visiva sviluppata sugli algoritmi di elaborazione grafica interni di OnePlus - e il chipset del display IC del telefono, consente l'identificazione immediata e precisa delle scene di gioco con alta luminosità (ad esempio ambienti esterni sotto il sole o interni ben illuminati) e una regolazione fine della luminosità locale dello schermo. Per attivare questa funzionalità basterà abilitare la modalità Gaming. La tecnologia HyperBoost, coordinando i carichi di lavoro dello stabilizzatore dei frame GPA, del rendering grafico e dell'apprendimento automatico dell'IA, consente di godere di frame rate stabili per tutta la durata delle sessione di gioco oltre rendere estremamente rapide le schermate di caricamento. OnePlus 12R offre anche il miglioramento del tocco a due dita e Aqua Touch che rileva goccioline d'acqua, dita bagnate e condensa sullo schermo per fornire una risposta al tocco più precisa

RAM-Vita è un'altra tecnologia sviluppata per offrire un gameplay fluido e duraturo su OnePlus 12R Genshin Impact Edition, ottimizzando ogni aspetto dell'allocazione della RAM. Grazie alla nuova funzione di blocco, inoltre, le sessioni Genshin Impact in corso sono protette dalla chiusura da parte del sistema quando si passa a un'altra app o dispositivo per un massimo di 72 ore. Le sessioni di Genshin Impact su smartphone, infine, possono continuare anche dopo essere state avviate su PlayStation 5 o PC, senza tempi di caricamento. CPU-Vita consente invece di identificare diversi scenari di gioco e di regolare, di conseguenza, le prestazioni della CPU. Lo smartphone è quindi in grado di aumentare dinamicamente le prestazioni della CPU per adattarsi allo scenario di gioco. Al contrario, quando si interagisce con PNG o si guarda un'animazione, le prestazioni della CPU vengono attenuate per risparmiare energia. Grazie a CPU-Vita, il 12R può offrire un frame rate medio di 59,5 fps in Genshin Impact per oltre due ore di gioco continuo. Un'ulteriore elemento che si aggiunge all'intrattenimento immersivo a 360° del OnePlus 12R Genshin Impact Edition sono le funzionalità audio spaziale rese possibili utilizzando un paio di auricolari cablati o auricolari TWS che offrono questo supporto. L'audio spaziale è anche fruibile tramite i doppi altoparlanti del telefono potenziati dal Dolby Atmos.

SNAPDRAGON 8 GEN2 E 16GB DI RAM

OnePlus 12R è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un octa-core realizzato con un processo a 4 nanometri, 16 GB di RAM LPDDR5X e una capacità di archiviazione UFS 3.1 di 256GB. Il Cryo-Velocity Cooling System è un sistema di raffreddamento, realizzato con un nuovo tipo di grafite caratterizzata da una conducibilità termica superiore a 1700W/mK, composto da due camere a vapore: La più piccola (3.686 mm²) assorbe direttamente il calore dalla fonte, come il chipset, e lo distribuisce uniformemente attraverso la piccola camera.

La camera a vapore più grande (5.454 mm²), a sua volta, assorbe il calore dalla camera più piccola, permettendo al calore di dissiparsi rapidamente e raffreddarsi in liquido. Il display, protetto da un Corning Gorilla Glass 5, è un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2780x1264, refresh rate 1-120Hz, rapporto schermo-scocca del 94,2%, certificazione A+ di DisplayMate e supporto per Dolby Vision e HDR 10+ a colori a 10 bit. La tecnologia LTPO 4.0 consente di adattare rapidamente la frequenza di aggiornamento in base all'attività in corso, contribuendo a prolungare la durata della batteria, e garantendo prestazioni ottimali.

OnePlus 12R ha una fotocamera principale con sensore Sony IMX890 da 50 megapixel supportata da algoritmi fotografici proprietari progettati per ottenere un'elevata qualità in ogni situazione. La fotocamera ultra-wide ha un sensore da 8MP e un campo visivo da 112 gradi, ideale per catturare scatti ampi. La macro, infine, ha un sensore da 2MP. La fotocamera frontale ha un sensore da 16 megapixel.

OnePlus 12R integra una batteria da 5.500 mAh con ricarica SUPERVOOC da 100W in grado di passare dal 1 al 100% in soli 26 minuti. Il dispositivo è dotato anche del chip di gestione della ricarica SUPERVOOC S e della tecnologia proprietaria Battery Health Engine, entrambi progettati per mantenere la batteria in condizioni ottimali per un periodo più lungo. Il chip SUPERVOOC S garantisce un'esperienza senza interruzioni durante la ricarica e il gioco simultaneo, ottimizzando la ricarica rapida e l'uso della batteria in background. La tecnologia Battery Health Engine garantisce una maggiore durata (oltre 1600 cicli)

SCHEDA TECNICA

display: AMOLED 3D 6,78" 2780x1264, 450ppi, refresh rate 1-120Hz, 4.500nit max, DCI-P3 100%, AOD, PWM 2.160Hz, schermo-scocca 94,2%, Dolby Vision, protezione occhi, Corning Gorilla Glass Victus 2

AMOLED 3D 6,78" 2780x1264, 450ppi, refresh rate 1-120Hz, 4.500nit max, DCI-P3 100%, AOD, PWM 2.160Hz, schermo-scocca 94,2%, Dolby Vision, protezione occhi, Corning Gorilla Glass Victus 2 piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 memoria: 12/16GB di RAM LPDDR5X 256GB/512GB/1TB interna UFS 3.1

connettività: 5G dual SIM, WiFI 7, Bluetooth 5.3 LE, NFC, IR, GPS

5G dual SIM, WiFI 7, Bluetooth 5.3 LE, NFC, IR, GPS sistema di raffreddamento: camera di vapore 9.140mm2

camera di vapore 9.140mm2 OS: ColorOS 14.0 basato su Android 14

ColorOS 14.0 basato su Android 14 audio: 2x speaker, 2x microfoni, Dolby Atmos

2x speaker, 2x microfoni, Dolby Atmos fotocamere: anteriore: 16MP S5K3P9, f/2,4 posteriori: 50MP principale, OIS, f/1,8, AF, 24mm eq. 8MP ultra grandangolare, f/2,2, 16mm eq. 2MP macro, f/2,4, 22mm eq. zoom digitale 20x, video fino 4K a 60/30fps

batteria: doppia cella da 5.500mAh, ricarica 100W

doppia cella da 5.500mAh, ricarica 100W dimensioni e peso: 163,3x75,3x8,8mm per 207g

PREZZO E DISPONIBILITA'.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition ha un prezzo di listino di 749 euro. Da oggi è possibile preordinarlo con uno sconto di 50 euro (699 euro) e con un case "Sandstone" del valore di 24,99 euro in omaggio. Gli studenti possono avere un ulteriore sconto del 10%. In aggiunta, possono essere acquistati alcuni accessori con uno sconto massimo del 50%. Le consegne sono previste a partire dal 5 aprile, la spedizione è gratuita. ACQUISTA ONEPLUS 12R GENSHIN IMPACT EDITION SUL SITO ONEPLUS

OnePlus 12R è disponibile online da (aggiornamento del 28 febbraio 2024, ore 13:35) OnePlus 12R è disponibile online da eBay a 552 euro . Per vedere le altre 23 offerte clicca qui