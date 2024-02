Apple iPhone, chi lo compra ne aveva già uno, pochi vengono da Android

I dati fiscali di Apple dell'ultimo trimestre parlano chiaro: iPhone continua a vendere bene , tra ottobre e dicembre 2023 le entrate hanno sfiorato i 70 miliardi di dollari , il 6% in più rispetto all'anno precedente. Dopo il grande successo di iPhone 14 Pro Max nel 2023, il suo successore sembra seguire la stessa strada . CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) ha condotto uno studio in cui si analizza quanto gli utenti che sono passati da uno smartphone Android ad uno Apple abbiano contribuito alla crescita delle vendite di iPhone. L'analisi è limitata al mercato statunitense.

Nel 2023 gli acquirenti di iPhone passati da Android sono stati pari al 13%, in linea con la media degli ultimi 5 anni (v. grafico a seguire). In sostanza, la stragrande maggioranza di chi ha acquistato iPhone lo scorso anno veniva da un modello Apple precedente.

Innanzitutto viene specificato che in questi ultimi anni raramente il primo smartphone acquistato è stato un iPhone , altrettanto raramente gli utenti hanno effettuato il passaggio direttamente da un feature phone. In sostanza, chi ha uno smartphone Apple o ne possedeva un altro prima o proviene da Android .

Questo dato ci aiuta ad interpretare il cambio di strategia adottato da Apple negli ultimi anni: prima infatti a Cupertino si puntava prevalentemente a facilitare lo switch da Android ad iOS cercando di convincere i potenziali acquirenti con tutorial, applicazioni per il passaggio dei dati e guide, ora si predilige curare il proprio "giardino recintato" ponendo barriere alla comunicazione tra i due ecosistemi e incoraggiando in questo modo chi già è in Apple a restarci e chi ancora non lo è ad entrarci.

Nella misura in cui le vendite di iPhone guidano i risultati finanziari di Apple, i cicli di aggiornamento dei proprietari di iPhone sono molto più importanti del passaggio da Android. Con oltre l'85% di iPhone acquistati da già possessori di iPhone, mantenere il vecchio iPhone per un altro anno è un affare più grande che convincere qualche altro cliente Samsung ad abbracciare la bolla blu.

Detto in altre parole, meglio puntare sull'85% di consumatori già in possesso di iPhone che sul 13% di utenti provenienti da Android.