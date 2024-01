Bullitt Group, fallito il produttore di smartphone Cat, Moto Defy e Land Rover

Bullitt Group è in bancarotta : l’impresa britannica, fondata nel 2009 e nota soprattutto per la produzione degli smartphone rugged di Caterpillar/Cat, Jaguar Land Rover e recentemente Motorola (la gamma Defy) aveva tentato recentemente un piano di ristrutturazione e rilancio, ma a quanto pare non è andato a buon fine. Diversi (ex) dipendenti di Bullitt hanno annunciato su LinkedIn di essere stati licenziati in massa negli scorsi giorni.

Per il momento le informazioni sono poche e frammentarie: Bullitt a quanto pare ha depositato la documentazione necessaria per attivare lo stato di bancarotta già qualche settimana fa e ha richiesto il controllo di un amministratore esterno. In questa fase Bullitt aveva espresso l’intenzione di vendere la propria divisione che si occupa degli smartphone e altri gadget elettronici a una nuova società controllata dai creditori, con trasferimento dei relativi dipendenti, e rimanere concentrata sulla tecnologia satellitare.

Ma a quanto pare il piano non si è concretizzato, non è chiaro perché. Alcuni media locali dicono che il gruppo, che era ormai a un passo dall'insolvenza, è definitivamente chiuso, che tutto l’organico (dovrebbe trattarsi di un centinaio di persone) è stato licenziato e che nessuna attività verrà portata avanti. È interessante ricordare che Bullitt è stata la prima a portare sul mercato uno smartphone con comunicazione satellitare a due vie, con il Cat S75, anche prima di Apple. Sempre gli smartphone Cat sono stati tra i primi a offrire ai consumatori una fotocamera a infrarossi per rilevare la temperatura.