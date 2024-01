Apple prima in Cina nel mercato smartphone nonostante i divieti

É una prima posizione importante, quella di Apple, perché batte la concorrenza non solo nel periodo ottobre-dicembre ma anche - e soprattutto - nell'intero anno, registrando tra gennaio e dicembre una crescita limitata all'1%, sì, ma sufficiente a garantire il sorpasso su vivo e Honor , che nel 2022 avevano spedito ciascuna 52,2 milioni di smartphone contro i 51,3 di Apple. Ora la situazione si è invertita: l'azienda di Cupertino ha spedito 51,8 milioni di dispositivi contro i 51,3 milioni dell'anno precedente ottenendo un market share del 19% .

Il mercato smartphone in Cina sembra aver la crisi alle spalle, proprio di questi tempi lo scorso anno riportavamo il crollo del 14% delle spedizioni mentre ora - dati Canalys alla mano - si osserva una contrazione di appena un punto percentuale registrata nell'ultimo trimestre del 2023. Sono 73,9 milioni i dispositivi spediti, con Apple che torna ad occupare il primo posto in classifica nonostante i vari divieti che ne hanno limitato l'uso presso aziende statali e dipartimenti governativi.

L'ULTIMO TRIMESTRE

Huawei e Xiaomi (quarta e quinta) sono cresciute rispettivamente del 47% e del 12%, con quote di mercato del 14% e 13%.

Erano 10 trimestri che Huawei non faceva parte della top 5 , ora è tornata grazie al successo di Mate 60 e 60 Pro. Il 2024 si prospetta un anno di crescita, spinto dalla stessa Huawei e dalle innovazioni legate all'intelligenza artificiale. Apple è al primo posto con uno share del 24% e 17,5 milioni di iPhone spediti , seguita da Honor con il 16% nonostante le spedizioni siano calate di 4 punti percentuali. Il terzo gradino del podio è occupato da vivo, la cui contrazione è stata più evidente (-11%).

IL 2023

Non c'è Huawei nella top 5 di tutto il 2023, "sostituita" da Oppo che occupa la terza posizione alle spalle di vivo (seconda) ed Apple (prima). L'azienda di Cupertino ha uno share del 19%, mentre vivo, Oppo e Honor sono tutte al 16%. Quinta è Xiaomi (13%), con spedizioni calate di 8 punti percentuali. In generale tutti i brand hanno registrato una contrazione delle spedizioni tra gennaio e dicembre 2023, l'unica ad essere in positivo è Apple con +1%.