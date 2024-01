Honor Magic V2 e V2 RSR Porsche Design arrivano in Italia: prezzi e promozioni

Per raggiungere questo risultato, Honor ha sviluppato una nuova cerniera in lega titanio e acciaio che che conferisce maggiore robustezza e durata al meccanismo di apertura e chiusura. La resistenza nel tempo è certificata da SGS che ha garantito una durata fino a dieci anni (con una media di cento piegature al giorno).

Dopo numerose verifiche e test condotti dal team di ricerca e sviluppo Honor, è stato dimostrato che, per quanto riguarda la copertura dell'albero della cerniera, la lega di titanio è un'alternativa superiore ad altri materiali convenzionali. Infatti, rispetto alle coperture in altre leghe, ha due punti di forza: la resistenza e la leggerezza. Questa lega è 150% più resistente di quella in alluminio, 42% più leggera della lega in acciaio inossidabile. Questa combinazione, la rende un materiale molto più desiderabile per uno smartphone pieghevole leggero e resistente.