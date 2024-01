Galaxy S24, Exynos vs Snapdragon: prestazioni a confronto nei benchmark

Samsung è tornata a differenziare i SoC con i Galaxy S24, fatta eccezione per l'Ultra che ha lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ovunque, e tornano pure le vecchie questioni: meglio l'Exynos o lo Snapdragon? Cresce la domanda e crescono le risposte, l'ultima delle quali arriva dal canale YouTube NL Tech che ha messo di fianco i tre nuovi Galaxy per dei benchmark e un test batteria con PCMark, così da offrire uno spaccato il più possibile completo, sia sulla potenza che sull'efficienza del connubio hardware software. Prima di vedere com'è andata la sfida tra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy vanno fatte le solite premesse: i benchmark assegnano un valore numerico a performance "settorializzate", l'utilizzo reale varia da persona a persona e attinge in maniera diversa dalla multisettorialità di un dispositivo, dando luogo a esperienze, opinioni e giudizi differenti. Per cui vanno letti con occhio critico, consapevoli del fatto che spesso nessuno può essere pienamente rappresentativo dell'esperienza d'uso quotidiana.

Peraltro c'è da fare la stessa premessa di ieri, quando sempre NL Tech ha messo a confronto le prestazioni di S24+ con Exynos e S24 Ultra nei giochi. Secondo l'insider Max Jambor oggi arriverà un aggiornamento che dovrebbe migliorare le prestazioni di tutti gli S24, in special modo di quelli con Exynos. Il SoC di Samsung a differenza dello Snapdragon 8 Gen 3 è alla sua prima applicazione pratica, per cui il confronto tra i due SoC pre e post aggiornamento potrebbe dar luogo a risultati differenti. I giudizi, insomma, sarebbe meglio sospenderli in attesa dell'aggiornamento. Nel dubbio e per dovere di cronaca vediamo cosa è venuto fuori da questo nuovo confronto fra i tre, ma considerato che i Galaxy S24 non sono ancora disponibili sul mercato per fare una scelta consapevole è meglio basarsi sulle valutazioni che arriveranno tra qualche giorno (tra cui le nostre recensioni e i live batteria), dopo l'aggiornamento che dovrebbe consentirgli di esprimersi al meglio.

GALAXY S24 SERIES, CONFRONTO GEEKBENCH, ANTUTU E 3DMARK

Ecco com'è andata la sfida tra Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra in tre dei benchmark più conosciuti. In alcune occasioni Galaxy S24 sarà davanti i fratelli più costosi e completi, soprattutto il Plus: un risultato sorprendente dirà d'istinto qualcuno, ma la spiegazione potrebbe essere legata al fatto che il piccolino della serie ha un display a 1080p invece che a 1440p. Il minor numero di pixel da "muovere" determina uno sforzo minore per l'hardware: tenetene conto. Geekbench 6 CPU Galaxy S24 single core: 2.131 punti multi core: 6.758 punti

Galaxy S24+ single core: 2.139 multi core: 6.634

Galaxy S24 Ultra single core: 2.289 multi core: 7.123

Geekbench 6 GPU Galaxy S24 OpenCL: 15.292 punti Vulkan: 12.951 punti

Galaxy S24+ OpenCL: 15.087 Vulkan: 15.977

Galaxy S24 Ultra OpenCL: 15.038 Vulkan: 14.110

AnTuTu Galaxy S24: test n1 1.546.699 punti | test n2 1.611.665 punti

Galaxy S24+: 1.635.230 | 1.662.048

Galaxy S24 Ultra: 1.766.906 | 1.769.496 3DMark Solar Bay Stress Test Galaxy S24 miglior punteggio: 8.766 peggior punteggio: 4.874 batteria: inizio test 76%, fine 65% (durata test circa 20 min) temperatura: da 28 a 47 °C

Galaxy S24+ miglior punteggio: 8.855 peggior punteggio: 4.968 batteria: da 79% a 68% temperatura: da 28 a 46 °C Galaxy S24 Ultra miglior punteggio: 8.590 peggior punteggio: 4.324 batteria: da 78% a 69% temperatura: da 28 a 44 °C

Galaxy S24 Ultra Le migliori prestazioni di Galaxy S24 e S24+, quindi dell'Exynos 2400, probabilmente vanno ricondotte all'architettura AMD RDNA 3 su cui è basata la GPU Xclipse 940. L'S24 Ultra con Snapdragon, tuttavia, si rifà almeno in parte con una gestione termica leggermente migliore, apprezzabile anche nello stress test Wild Life Extreme qui in basso. 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Galaxy S24 miglior punteggio: 4.432 peggior punteggio: 2.348 batteria: inizio test 64%, fine 52% (durata test circa 20 min) temperatura: da 29 a 47 °C

Galaxy S24+ miglior punteggio: 4.322 peggior punteggio: 2.393 batteria: da 67% a 56% temperatura: da 31 a 46 °C

Galaxy S24 Ultra miglior punteggio: 4.931 peggior punteggio: 2.423 batteria: da 68% a 58% temperatura: da 32 a 44 °C.



EFFICIENZA A CONFRONTO CON IL BATTERY LIFE TEST DI PCMARK

Infine c'è il test autonomia eseguito con PCMark. Tutti i Galaxy S24 sono stati impostati a 100 nit di luminosità, con display a 120 Hz e partivano dal 100%. La principale differenza fra i tre di cui tener conto per comprendere i risultati è sulla risoluzione dello schermo, 1080p per Galaxy S24, 1440p per Galaxy S24+ e S24 Ultra. Galaxy S24 , autonomia stimata 13 ore e 50 minuti batteria da 4.000 mAh - 4,82 mAh al minuto (efficienza)

, autonomia stimata 13 ore e 50 minuti Galaxy S24+ , autonomia stimata 13 ore e 22 minuti batteria 4.900 mAh - 6,11 mAh/min

, autonomia stimata 13 ore e 22 minuti Galaxy S24 Ultra , autonomia stimata 15 ore batteria 5.000 mAh - 5,56 mAh/min .

, autonomia stimata 15 ore Guardando i mAh "persi" al minuto, è Galaxy S24 a imporsi come il più efficiente del lotto. Un risultato singolare ma non troppo, alla luce del fatto che è quello con il display meno definito.

ANCORA IN PROMO LANCIO

Utilizzando il codice PREMIUMS24, riceverete un extra sconto di 100 euro, oltre all'assicurazione da 12 mesi in omaggio e le cuffie auricolari Buds2 Pro in regalo (Buds2 Pro solo per chi si era pre-registrato). Inoltre, tutti coloro che non hanno mai acquistato sul sito ufficiale Samsung riceveranno un ulteriore sconto del 5% direttamente nel carrello per tutti e tre i nuovi modelli. RIASSUNTO OFFERTA: Memoria doppia al prezzo della base

Buds 2 Pro in Regalo per chi si era pre-registrato

5% di sconto Extra per il primo acquisto

-100€ con codice PREMIUMS24

12 mesi di assicurazione inclusa

Estrazione potenziale di un Boook 3 (info)

CODICE SCONTO SAMSUNG: PREMIUMS24

NOTA: pare che tramite assistenza Chat ( pare che tramite assistenza Chat ( cliccando qui e andando in basso nel fumetto ) sia possibile richiedere un codice sconto del 15% a Samsung per avere un prezzo ancora più interessante. Per ottenerlo dovete avere un account Samsung, voler realmente comprare il telefono essendo il codice univoco e far notare che su altri siti come Unieuro lo sconto è maggiore.

VIDEO