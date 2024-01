Apple rilascia iOS e iPadOS 17.3, macOS 14.3 e watchOS 10.3: tutte le novità

Tutte queste versioni, oltre a qualche nuova funzionalità, sono particolarmente incentrate sulla sicurezza e stabilità del sistema . Su iOS e macOS, in particolare, è stato corretto un bug in WebKit che potrebbe consentire a contenuti dannosi di portare all'esecuzione di codice arbitrario. Questa vulnerabilità, secondo le note di rilascio, sarebbe già stata sfruttata attivamente.

MAGGIORE PROTEZIONE SU IPHONE

Se questa funzione viene attivata tramite le impostazioni (è disattivata di default), quando ci si trova in posizioni non conosciute, verrà richiesto all'utente il riconoscimento del volto tramite FaceID per eseguire determinate operazioni tra cui l'accesso alle password nel portachiavi iCloud, la disattivazione della modalità smarrito, la cancellazione di tutti i contenuti e le impostazioni, per effettuare acquisti tramite Safari con credenziali di pagamento salvate e altro ancora.

Oltre all'autenticazione biometrica, attivando questa funzione verrà anche arrivato un "ritardo di sicurezza" di un'ora per effettuare alcune modifiche alle impostazioni di sicurezza tra cui il passcode per ‌Apple ID‌, del passcode ‌per accedere a iPhone‌, la disattivazione di Dov'è o quella del Face ID‌.

Con queste versioni (anche su macOS) arriva anche la "collaborazione alle playlist", una funzione che consente agli abbonati ad ‌Apple Music‌ di creare playlist con amici, familiari e altri che condividono i loro gusti musicali.

In ‌Apple Music‌, quando si crea una nuova playlist o si selezione una playlist esistente, ci sarà ora una piccola icona a forma di persona in alto a destra, nella schermata di riproduzione, che potrà essere toccata per abilitare la collaborazione. Coloro che hanno avviato la collaborazione in una playlist potranno scegliere di approvare chi richiedere di aggiungere brani. Questa opzione non è abilitata per impostazione predefinita.

Chiunque abbia ricevuto il collegamento a una playlist potrà aggiungere musica, anche se il proprietario potrà scegliere in qualsiasi momento di disattivare la collaborazione o rimuovere determinate persone. Le reazioni con emoji possono essere aggiunte a qualsiasi brano nelle playlist collaborative.