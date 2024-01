Digital Chat Station ha pubblicato un post su Weibo in cui rivela che P70 sarà dotato di display curvo OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K, doppio speaker stereo frontale, tripla fotocamera posteriore con design a triangolo (v. immagine render d'apertura) e sensore principale OmniVision OV50H da 50MP (1/1,3") dotato di apertura variabile e pixel da 1,2um. Lo smartphone dovrebbe essere poi dotato di una batteria da 5.000mAh.

Rispondendo a un utente, il leaker ha confermato che anche quest'anno tutti i modelli in arrivo avranno il display con la medesima diagonale (6,7"), dunque non aspettiamoci uno smartphone più compatto all'interno della nuova gamma. Huawei P70 dovrebbe essere dotato di processore Kirin 9010 con supporto alle reti 5G.

Huawei P70 sarà tra i primi a ricevere in Cina l'aggiornamento ad HarmonyOS NEXT, la nuova versione del sistema operativo proprietario che per la prima volta non si basa più su Android. La versione pubblica arriverà nella seconda metà dell'anno, entro dicembre saranno oltre 5.000 le app disponibili.