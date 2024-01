Che Apple si sarebbe adeguata prima o poi alle prescrizioni del Digital Markets Act (DMA) voluto dall'Europa è noto da mesi, a novembre Mark Gurman ha aggiunto un passaggio ulteriore, che l'azienda di Cupertino avrebbe consentito il sideload delle applicazioni entro la prima metà del 2024. Adesso nel 2024 ci siamo, ed è ancora una volta il giornalista di Bloomberg che è sempre molto vigile su quel che accade dalle parti di Apple Park ad aggiungere un ulteriore, fondamentale tassello alla storia.

A Cupertino avrebbero deciso di avere due versioni dell'App Store, una per i mercati in cui può rimanere "blindato" e una ad hoc invece per accontentare l'Europa e il Digital Markets Act. E i tempi sono finalmente più chiari: secondo le informazioni raccolte dal giornalista americano, la deadline entro la quale Apple e l'App Store devono essere in linea con il DMA, e dunque consentire il sideload delle app, è il 7 marzo.

Rimangono dunque sette settimane per allinearsi. Apple però vorrebbe chiudere la questione per tempo, per cui a breve gli utenti europei avranno il "loro" App Store che consentirà di installare le app scaricate da altre fonti su iPhone e iPad. L'allineamento alle prescrizioni del DMA garantirà vantaggi anche agli sviluppatori, che potranno farsi pagare dagli utenti tramite sistemi diversi e magari anche più economici di quello di Apple.