Motorola, grande ritorno nel 2024: più smartphone, più scelta, più AI

Chen Jin sottolinea che il suo pieghevole a conchiglia di ultima generazione, il RAZR 40 , ha avuto un buon successo in Cina e nel resto del mondo, ma che c’è bisogno di aggredire anche le altre fasce del mercato. La società ha guardato con molta attenzione il trend dell’intelligenza artificiale, che sta esplodendo proprio in questa fase, e prevede di mostrarne la propria interpretazione con i RAZR di nuova generazione e i flagship della serie X.

MOTOROLA, TUTTI GLI SMARTPHONE DI FASCIA ALTA/TOP DEL 2023

Miglioramenti e potenziamenti sono previsti anche per le due famiglie più economiche, la S e la mitica G. Precisazione: nel mercato globale la serie X e la serie S sono parte della stessa gamma Edge. Da notare che lo Snapdragon 8 Gen 3, che sarà un po’ il “chip AI” di riferimento per il mondo Android, è stato presentato già da qualche settimana e finora Motorola non ha pre-annunciato alcuno smartphone basato su di esso, a differenza di alcuni dei suoi diretti concorrenti, soprattutto connazionali.

Come piccolo commento a corredo, non possiamo far altro che sottolineare la speranza che Motorola migliori anche da un punto di vista del supporto software, visto che è tra le più lente nel rilascio di nuove versioni di Android per i suoi dispositivi e che le sue politiche di aggiornamenti non sono particolarmente longeve o generose.