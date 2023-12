Xiaomi 14: presentazione globale a febbraio, al Mobile World Congress | Rumor

Xiaomi potrebbe sfruttare la vetrina del Mobile World Congress 2024 di febbraio per annunciare le versioni globali dei suoi ultimi top di gamma, gli Xiaomi 14 presentati in Cina a fine ottobre . Una prospettiva diversa rispetto alle ipotesi formulate finora, che piazzavano la presentazione globale da qualche parte a gennaio ma che ha una sua logica se si guarda al passato recente. Anche gli Xiaomi 13 sono stati presentati allo scorso Mobile World Congress , e per l'insider Yogesh Brar la storia si ripeterà nel 2024.

Xiaomi prenderebbe tutti in contropiede se davvero commercializzasse 14 Pro solamente in Cina, per cui la mancanza di build global recenti per 14 Pro, al momento, è un indizio un po' debole. Da qui a febbraio, comunque, c'è tempo, ne abbiamo per annotare gli altri indizi che dovessero arrivare nell'una o nell'altra direzione. Di (quasi) certo intanto c'è che dopo il Mobile World Congress di febbraio almeno uno Xiaomi 14 sarà in vendita in Europa.