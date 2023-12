OnePlus 12 arriverà presto in Europa. Manca poco più di un mese alla presentazione internazionale del dispositivo che in Cina esiste già, è ufficiale dai primi giorni di dicembre. Non si tratta di un'indiscrezione ma di un annuncio ufficiale da parte di OnePlus, che presenterà lo smartphone del decennale durante l'evento di lancio OnePlus Smooth Beyond Belief che si terrà il 23 gennaio 2024 alle ore 15:00 italiane.

C'è di più, gli smartphone saranno due. Non un OnePlus 12 e un OnePlus 12 Pro come ci si potrebbe attendere (e si ipotizzava prima del lancio in Asia) ma un OnePlus 12 e un OnePlus 12R, linea già esistente in Cina e in India ma mai distribuita altrove. E se OnePlus 12 è già un progetto senza alcun segreto, OnePlus 12R è ancora avvolto dal mistero, non è ufficiale nemmeno in Cina dove dovrebbe chiamarsi OnePlus Ace 3. Entrambi i nuovi prodotti OnePlus dunque, 12 e 12R, saranno ufficiali mercoledì 24 gennaio.