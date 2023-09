Mercato smartphone, pieghevoli in crescita: entro il 2027 avranno il 5%

UM MERCATO IN FORTE CRESCITA

SAMSUNG IN TESTA MA LA CONCORRENZA AVANZA

Come rilevato anche nelle scorse settimane dalla DSCC, Samsung è ancora una volta in testa alla classifica dei maggiori produttori di pieghevoli con proiezioni che puntano a 12,5 milioni di unità spedite nel 2023. Tuttavia, la sua enorme quota di mercato del 2022, parliamo dell'82%, è già scesa al 68%.

Le quote in meno sono state cannibalizzate dai produttori cinesi, Huawei in primis, che si è aggiudicata il secondo posto con il 14% e una stima di 2,5 milioni di pieghevoli spediti. Seguono OPPO e Xiaomi, con quote di mercato rispettivamente del 5% e del 4%. Altri brand, tra cui Motorola che ha fatto decisamente bene con i suoi Razr, hanno guadagnato meno del 4%.