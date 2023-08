Cina, dogana sequestra decine di iPhone, centinaia di CPU e banchi di RAM

Negli ultimi giorni in Cina sono emerse due storie di sequestri doganali high-tech decisamente importanti: una persona è stata arrestata in aeroporto mentre cercava di entrare nel Paese con ben 68 Apple iPhone addosso, un'altra è stata arrestata mentre guidava un'auto modificata con centinaia di processori, banchi di RAM e SSD. Ecco qualche dettaglio in più in base ai giornali locali e ai comunicati stampa della dogana stessa.

TENTA LA DOGANA CON 68 IPHONE ADDOSSO

"L'uomo iPhone" è stato arrestato il 31 luglio, mentre si incolonnava nella fila "niente da dichiarare" all'atterraggio del suo volo. Le autorità hanno notato immediatamente che camminava in modo innaturale e hanno deciso di indagare più da vicino. Grazie ad abbondanti quantitativi di nastro adesivo, l'uomo era riuscito a fissare a varie parti del proprio corpo, tra cui vita, addome e parte bassa delle gambe, come mostra la foto, ben 68 Melafonini. Le generalità della persona non sono state diffuse. Non sappiamo nemmeno di che modello esatto di iPhone si trattasse.

CENTINAIA DI CPU E BANCHI DI RAM NASCOSTI IN AUTO

Questo arresto è avvenuto invece il 28 luglio, e l'entità del materiale sequestrato è significativamente più alta. Del resto, benché sia innegabile che 68 iPhone addosso a una persona siano già un'impresa ragguardevole, un'auto offre molto più potenziale spazio se si è in grado di sfruttarlo. Il fatto è avvenuto sul lunghissimo (ben 55 km) Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, più precisamente all'altezza del porto di Gongbei dove si trova la dogana per entrare in Cina. Sottoposta ai controlli di rito, la scansione dell'auto del malfattore ha rilevato delle chiare anomalie strutturali: gli agenti hanno ipotizzato la realizzazione di uno scomparto nascosto per il contrabbando di materiale. E la conferma non è tardata ad arrivare. L'auto conteneva: 10 SSD. Dettagli precisi su marche e modelli non sono stati diffusi (nella foto si vede chiaramente che almeno alcune unità sono Kingston), ma possiamo essere d'accordo che si tratta di "robetta" se si considera il resto dell'elenco:

900 banchi di RAM , prevalentemente marchiati Corsair; un mix di DDR4 e DDR5.

, prevalentemente marchiati Corsair; un mix di DDR4 e DDR5. 837 processori, prevalentemente Intel Core di 12° e 13° generazione. Non avendo dettagli più precisi è difficile fare una stima precisa del valore della merce, ma non è difficile immaginare diverse decine di migliaia di dollari - si potrebbe arrivare facilmente anche a cinque zeri, a ben vedere, se le CPU sono particolarmente prestigiose.