ARIA, IL BROWSER OPERA CON L'IA DI OPENAI

Il modo in cui lavoriamo, il modo in cui acquisiamo informazioni, ciò che ci aspettiamo dai nostri browser: tutto sta cambiando. Siamo estremamente entusiasti di rendere accessibile a tutti il potenziale dell'IA, cosicché gli utenti possano avere uno strumento nativo di AI come Aria sempre a portata di mano quando sono in movimento.

GLI UTENTI HANNO IL CONTROLLO

Composer, infrastruttura facilmente espandibile, consente ad Aria di connettersi a più modelli di IA e in futuro, si legge in una nota, si espanderà integrando ulteriori funzionalità, come i servizi di ricerca potenziati dai principali partner di Opera.





L'intelligenza artificiale di Opera è un'esperienza che può essere comunque controllata dall'utente. Gli utenti, infatti, possono scegliere in qualsiasi momento se utilizzarla o meno. Per utilizzare Aria, disponibile in più di 180 paesi in tutto il mondo, compresa l'UE, gli utenti devono accedere con il proprio account Opera. Se non ne hanno uno, possono registrarsi gratuitamente.