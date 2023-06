Apple è al lavoro sul sideloading delle app su iOS 17, ancora assente dalla beta del sistema operativo ma destinato a diventare parte integrante dell'ecosistema dei dispositivi mobile Apple entro il 6 marzo del 2024. Questa, infatti, la data di scadenza fissata dal Digital Markets Act (DMA) in modo da garantire un clima di maggiore concorrenza in tutti i 27 Paesi che fanno parte dell'Unione Europea.



A detta di Tim Cook, CEO di Apple, impedire il sideloading renderebbe i dispositivi iOS più sicuri, ma questo non ha fermato i legislatori europei. Anzi, l'iniziativa sembra essere piaciuta molto al governo giapponese che avrebbe già redatto, almeno a detta del Japan Times, una serie di norme studiate per imporre a Apple l'implementazione del sideloading e non solo. Per il momento si tratta solo di una proposta, ma sarà discussa nel 2024 e potrebbe quindi tradursi in realtà con iOS 18.