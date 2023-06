Mercato smartphone giù di oltre il 3% nel 2023, nel 2024 ci sarà il rimbalzo

Il momento non è dei migliori per il mercato degli smartphone e per la tecnologia in genere. L'aumento dei prezzi, l'inflazione, costringe molti a tagliare le spese non necessarie, per cui le prospettive per l'elettronica di consumo non sono delle migliori. L'ultima analisi di IDC prevede un calo di oltre il 3% (3,2 per la precisione) delle spedizioni di smartphone nel mondo nel 2023, peggiore della previsione di febbraio dell'1,1%.

Il tempo passa e le prospettive peggiorano, ma secondo gli analisti di IDC andranno tenuti i denti stretti sino a fine anno, poi nel 2024 ci sarà il rimbalzo. La previsione sull'anno prossimo infatti parla di una crescita del 6% su base annua, fino ad allora però a preoccupare è la domanda, la cui ripresa in molte zone del mondo è più lenta del previsto.

Il responsabile del Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC, Nabila Popal, ha spiegato che se il 2022 è stato un anno in cui i produttori hanno avuto a che fare con scorte in eccesso che hanno tenuto basse le spedizioni di smartphone, il 2023 è l'anno della cautela.