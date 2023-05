La sanzione proposta dalla FTC e altri 6 Stati ammontava a 9,4 milioni di dollari che Google avrebbe pagato quasi per intero, con l'accordo attuale a Mountain View si metteranno alle spalle con 8 milioni la pendenza con "il solo Stato del Texas". Il procuratore generale Paxton ha dichiarato in una nota:

Se Google farà della pubblicità in Texas, è meglio che lo faccia con affermazioni vere. In questo caso, la società ha rilasciato dichiarazioni palesemente false e il nostro accordo ritiene Google responsabile di aver mentito ai texani per un tornaconto economico. Google ha un'influenza importante sui singoli consumatori e sul mercato in generale. È necessario che le grandi aziende non si aspettino né godano di un trattamento speciale ai sensi della legge. Devono essere ritenute responsabili delle loro malefatte. Continuerò a proteggere l'integrità del nostro mercato e a garantire che le aziende che mentono ai texani ne rendano conto.