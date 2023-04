Moto Razr+ 2023 in Europa potrebbe chiamarsi Razr 40 Ultra

L'ipotesi che il nuovo dispositivo si chiami Motorola Razr+ 2023 è ancora attuale, ma regge senza se e senza ma solamente per la Cina. Lo smartphone infatti in qualche parte del mondo potrebbe avere un nome diverso, sia da quello per il mercato cinese che da quello dei predecessori. E chissà, potrebbe essere l'Europa il mercato in cui arriverebbe con le vesti di Motorola Razr 40 Ultra , un nome che fatichiamo a spiegare. Ma tant'è.

Prima si pensava che il nome per il Razr di nuova generazione potesse essere quello "ovvio", la naturale evoluzione dell'attuale Razr 2022 . Poi è arrivata una conferma parziale, nel senso che sì, il prossimo pieghevole si chiamerà Razr 2023 ma con un Plus di mezzo , adesso un'altra indiscrezione partorisce un'altra ipotesi che a dire il vero fatichiamo a spiegare.

Non è un'ipotesi campata sul nulla ma qualcosa a cui bisogna dare un minimo di credito, anche se si tratta di un rumor: la nomenclatura Razr 40 Ultra infatti è apparsa sul sito dell'ente TRDA degli Emirati Arabi, il quale oltre alla denominazione commerciale indica anche le sigle modello che corrispondono a quelle indicate dai rumor e dagli altri enti di certificazione, come il REL canadese, che invece lo segnano come Razr+ 2023.

A lasciare un po' disorientati non è il fatto che uno stesso smartphone possa essere venduto con nomi diversi in mercati diversi, quanto piuttosto l'attinenza di Razr 40 Ultra con il passato e la gamma attuale Razr, in cui non c'è una variante Pro o una standard, e non c'è mai stato nemmeno un Razr 30. Insomma, la sensazione è che sia un tentativo (discutibile) di creare una connessione tra la gamma Edge 40 e il Razr, negli Emirati Arabi e presumibilmente anche in Europa, visto che in economia facciamo spesso gruppo unico sotto la sigla di EMEA.