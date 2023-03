L'iPhone ricondizionato per eccellenza non è un Pro, e non ha graffi | Curiosità Swappie

Secondo uno studio condotto da Kantar tra marzo e aprile dello scorso anno per conto di Swappie, il 72% degli italiani tra i 18 e i 64 anni considererebbe l'acquisto di uno smartphone online. Per molti, i più informatizzati, rappresenta l'opzione principale, quasi l'unica invece per chi cerca un prodotto ricondizionato. E se n'è accorta anche Apple che il numero di persone che preferiscono un iPhone rimesso a nuovo è in crescita, tanto da aver introdotto da poco anche in Italia l'intera gamma iPhone 13 tra gli iPhone ricondizionati.

Fuori dai canali ufficiali uno dei portali più "battuti" è quello di Swappie, azienda nata nel 2016 in Finlandia, a Helsinki, e che grazie agli iPhone ricondizionati ha conosciuto una crescita verticale nel giro di pochi anni. Se volete approfondire qui trovate il nostro racconto della visita di ottobre al quartier generale, occasione preziosa per scoprire come avviene il processo di rinnovamento degli iPhone affinché da usati diventino dei ricondizionati, con quali logiche e standard avviene il processo. Di seguito invece le curiosità sull'utente medio che si approccia a Swappie, tra preferenze sul colore, condizione estetica e modelli d'interesse.