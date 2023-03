I prodotti e le idee più stravaganti del MWC 2023 di Barcellona | VIDEO

Siamo ormai alle battute finali di questa edizione del Mobile World Congress 2023 a Barcellona, ma c’è ancora tempo per una bella video panoramica dei prodotti più interessanti e assurdi che abbiamo visto in questi giorni. Ecco una rapida sintesi:

GLI SMARTPHONE STRAVAGANTI DI UNIHERTZ

Questa mattina vi abbiamo raccontato un po’ più da vicino Unihertz Luna, smartphone che assomiglia molto (almeno a vedere il retro) a Nothing Phone (1) e agli iPhone Pro più recenti, ma salta fuori che è in buona compagnia. Abbiamo per esempio Tick Tock, non in riferimento all’ormai famosissimo social network ma al suono delle lancette di un orologio; e infatti nella back cover trova posto un display secondario circolare in cui si può visualizzare, appunto, un orologio, con vari stili e quadranti. Può essere molto utile quando capita di... No, niente, non ci viene in mente un caso in cui non sarebbe stato più economico implementare un display OLED con tecnologia always-on. Ma prego, fatevi pure avanti nei commenti! Andando oltre abbiamo Atom, smartphone rugged incredibilmente compatto ma anche... Incredibilmente vetusto. È basato infatti su Android 9, sistema operativo il cui supporto è terminato circa ventordici milioni di falle di sicurezza fa.

RUN EDGE: LA NUOVA FRONTIERA DELLA SCIENZA APPLICATA AL CALCIO

Run Edge è una startup giapponese che promette di semplificare e rendere più precisa l’analisi del rendimento di ogni giocatore durante una partita analizzandone la registrazione. All’inizio del match, si evidenziano tutti i propri giocatori e si assegna loro il nome corretto, e il software riuscirà a tenerne traccia per tutta la partita e analizzare/generare un rendiconto di tutti i movimenti. Lecito aspettarsi che qualche super patito sarà interessato, ma il target di riferimento primario sono naturalmente allenatori e altri professionisti del settore.

VROMBR: MACCHININE RADIOCOMANDATE... VIA INTERNET

Avete mai giocato a Re/Volt e desiderato di correre con le macchinine radiocomandate vere? E poi magari ve ne siete comprata una e all’ennesimo match la domenica pomeriggio sotto la pioggia vi siete detti che tutto sommato si stava meglio sul divano a giocare a Re/Volt? Ebbene, Vrombr è la soluzione che fa per voi! Si tratta di auto radiocomandate reali che si possono controllare da remoto - quantomeno, ben più remoto di quanto acconsenta un radiocomando tradizionale. Le vetture infatti sono dotate di modulo 5G e videocamera, e si possono controllare da qualsiasi parte del mondo, a patto che ci sia una buona connessione a internet. L’azienda spera di riuscire a mettere in piedi un business model che permetta a tutti di cimentarsi, magari con la possibilità di acquistare anche una singola gara.

LOMBO: DISTRIBUTORE AUTOMATICO... MANUALE. MA INTELLIGENTE!

Molti di noi avranno provato la gioia del succo di frutta che si incastra al distributore automatico, il quale non ci pensa due volte a unire il danno alla beffa mangiandosi l’ultima monetina. Ebbene, con Lombo questo rischio non c’è perché si usa come un frigo normale: lo apri, prendi quello che vuoi e lo chiudi. Un’app dedicata si occupa di registrare tutti gli elementi presi e gestire il pagamento - un po’ come nei supermercati senza cassiere di Amazon.

NUVILAB: PER MENSE SCOLASTICHE/AZIENDALI SENZA SPRECHI

Anche qui si può dire che il concetto è simile a quello di Lombo e Run Edge - nel senso che ci sono delle telecamere che inquadrano cose, le tracciano e ci generano dati utili. Le “cose”, in questo specifico caso, sono i piatti di una mensa pubblica, per esempio scolastica o aziendale: il software è in grado di riconoscere le pietanze e stilare un rapporto di macronutrienti assorbiti da ogni persona, anche in base a ciò che è rimasto nel piatto. L’analisi degli avanzi permette peraltro di ottimizzare le dosi - il “mangione” potrebbe ricevere un po’ di cibo in più, e viceversa.

LG IMPRINTU: TRASFERELLI HIGH TECH

Sostanzialmente: è una stampante che stampa con l’inchiostro o comunque il materiale tipico dei tatuaggi temporanei. Crei il tuo disegno, lo invii al dispositivo che lo applica, senza dolore e rapidamente, sulla pelle o su un indumento.

IL PC DI LENOVO CHE SI SROTOLA

Ne abbiamo già parlato brevemente in un video qualche giorno fa, ma ve lo riproponiamo qui di seguito con un contenuto più breve e "centrato":

IL ROBOT PER LA CASA

Google avrà pure chiuso Everyday Robots ma la missione del mondo di portare i robot nelle nostre case va avanti. Iroi, prodotto dalla società sudcoreana Dogu, si avvale dell'intelligenza artificiale per offrire varie funzionalità di sicurezza (rilevamento incendi, videosorveglianza, controllo delle targhe delle auto all'esterno e perfino capacità di primo soccorso.

ESISTE ANCORA UNO SMARTPHONE CON TASTIERA FISICA??

Ebbene sì, e non una di quelle tastierucole da smartphone a cui eravamo abituati anni fa: qui ci sono dei tasti veri e propri, paragonabili a quelli che si trovano su un notebook - o addirittura azzarderemmo su una tastiera desktop tradizionale. Anacronistico? Forse, ma mica è detto che sia un male!

CONTROLLO REMOTO DI ESSERI UMANI

Se le macchinine di Vrombr non fanno esattamente al caso vostro, perché non controllare da remoto direttamente un essere umano? È l'idea, decisamente ai limiti estremi del concetto di realtà aumentata, della startup giapponese Genchi.net. Può sembrare assurdo, ma per qualcuno potrebbe essere un modo interessante di esplorare il mondo al di là delle proprie limitazioni fisiche.

VIDEO