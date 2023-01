Mercato smartphone, IDC: 2022 da dimenticare. A rischio ripresa 2023

Dopo i dati di Canalys ecco quelli dell'altro grande istituto che tiene d'occhio il mercato smartphone. Nel 2022 il settore non è andato bene, per utilizzare un eufemismo: le spedizioni di smartphone nel mondo sono andate giù dell'11,3%. Se si assume che gli ordini dei rivenditori ai produttori siano più o meno pari al numero degli smartphone venduti, significa che rispetto al 2021 ne sono stati piazzati molti di meno.

I NUMERI, ROSSI, DEL Q4 2022

È crisi dunque, pure perché i dati relativi al quarto e ultimo trimestre del 2022 sono pessimi: 300,3 milioni di unità secondo i dati preliminari di IDC, -18,3% sullo stesso periodo del 2021, il quale peraltro è quello che i produttori aspettano per tutto l'anno. Non era mai accaduto, ha spiegato l'istituto, che durante le feste si vendesse meno che nel trimestre precedente. Tra Black Friday e shopping natalizio di solito c'è da festeggiare, ma nel 2022 qualcuno dev'essere stato vicino all'isteria. Come Xiaomi, che della top 5 dei produttori è quella con il rosso più pesante (-26,3% rispetto al Q4 2021).

Incredibile che nell'ultimo trimestre ad essere andata meglio sia stata Apple, malgrado iPhone 14 Pro e 14 Pro Max abbiano pagato con tempi di consegna lunghissimi nel periodo più importante dell'anno i disordini allo stabilimento Foxconn di Zhengzhou, quello che produce più iPhone Pro di tutti. Intendiamoci: anche Apple non ha nulla da festeggiare, con 72,3 milioni di iPhone nel Q4 2022 invece degli 85 milioni del Q4 2021, ma la flessione del 14,9% è la più bassa della top 5. Tanto da essere riuscita a piazzarsi in vetta con circa 15 milioni di unità in più rispetto a Samsung, seconda sia per numero di spedizioni che per perdite rispetto allo scorso anno (-15,6%). Terza Xiaomi che come detto delle cinque è per distacco quella con le "ferite" più evidenti: -26,3%. Poi Oppo e Vivo, vicinissime per unità spedite (25,3 milioni la prima, 22,9 la seconda) e leggermente meno sulle flessioni (-15,9% e -18,9%, rispettivamente).

'ANDAMENTO 2022 METTE A RISCHIO RIPRESA 2023'

Copione per gran parte sovrapponibile guardando ai numeri riferiti all'intero anno. Apple ha perso meno delle altre cinque (4%), ma in testa, da anni, c'è ancora Samsung con una quota di mercato del 20% e una variazione anno su anno del 4,1% (colorato di rosso, come tutte). A proposito di quote, Xiaomi ha una variazione percentuale a due cifre ma nel 2022 ha incrementato la sua quota di mercato di quasi l'1,5% raggiungendo il 14%.

Quote in assoluto più basse per Oppo e vivo, rispettivamente quarta e quinta per numero di smartphone spediti nel 2022, e variazioni importanti nel numero di unità, con un -22,7% la prima e un -22,8% la seconda: rosso ben superiore alla media, che si è attestata su quella flessione dell'11,3% di cui si parlava in apertura. Appena - si fa per dire - 1,2 miliardi di smartphone spediti nel mondo in 12 mesi contro gli 1,36 miliardi del 2021. E quello appena iniziato potrebbe non essere l'anno del rimbalzo: "La chiusura del 2022 mette a serio rischio la ripresa del 2,8% che era stata prevista per il 2023", scrive IDC.

'SPEDIZIONI NEL Q4 MAI STATE INFERIORI A QUELLE DEL Q3'

Prima d'ora, le spedizioni durante il trimestre delle festività non erano mai state inferiori a quelle del precedente. L'indebolimento della domanda e i magazzini pieni hanno indotto i fornitori a ridurre drasticamente le spedizioni - ha dichiarato Nabila Popal, research director di IDC. I forti incentivi alle vendite e le promozioni del trimestre avevano l'obiettivo di sfoltire l'inventario esistente piuttosto che di far crescere le spedizioni. I fornitori sono sempre più attenti alla pianificazione, mentre riconfigurano i loro obiettivi sulla redditività dei prodotti.

Continuiamo a rilevare un calo della domanda man mano che la frequenza con cui i consumatori aggiornano il loro hardware è in crescita da 40 mesi in gran parte dei mercati principali - ha fatto notare Anthony Scarsella, research director di IDC. Con il 2022 in calo di oltre l'11% sul precedente, il 2023 è destinato a essere un anno orientato alla prudenza: i fornitori ripenseranno al loro portafoglio di dispositivi mentre i canali (di vendita, ndr) ci penseranno due volte prima di finire per avere scorte in eccesso. Di positivo per i consumatori c'è che offerte e promozioni potrebbero essere più vantaggiose nel 2023, poiché il mercato penserà a nuovi metodi per indurre la gente ad aggiornare i loro prodotti e vendere così più dispositivi, in particolare quelli di fascia alta.