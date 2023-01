Il 25% dei prossimi iPhone sarà prodotto in India: Apple si smarca dalla Cina

Apple si prepara a fare sempre più affidamento sulla sua filiera indiana - come emerso anche di recente - e a darne conferma è niente meno che Piyush Goyal, il ministro del Commercio e dell'Industria indiano che ha espresso un dato molto interessante nel corso di una recente conferenza stampa. Secondo quanto riferito da Goyal, la casa di Cupertino sta già producendo il 5-7% degli iPhone in India, ma questa percentuale dovrebbe salire al 25%. Ovviamente non è stata citata direttamente la nuova generazione di smartphone che arriveranno a settembre, ma è probabile che sarà proprio la filiera produttiva degli iPhone 15 a dare il via alla transizione, anche perché i recenti rumor guardano proprio in questa direzione, con le fabbriche di Foxconn che stanno già cominciando i primi preparativi per la realizzazione in India dei modelli di prossima generazione.

LA CINA SARÀ SEMPRE PIÙ MARGINALE

Il rapporto del ministro Goyal è anche in linea con quanto emerso anche da altri report che suggeriscono come entro il 2027 Apple produrrà la metà degli iPhone in India, quindi il target del 25% - che viene definito come un'altra grande storia di successo per l'India - entro i prossimi tempi appare decisamente realistico e coerente con le previsioni. Al momento non è chiaro quando verrà raggiunta la quota del 25% - report dello scorso anno sostenevano entro il 2025 -, ma è probabile che ciò possa avvenire molto prima del previsto. D'altronde il desiderio di Apple di abbandonare la Cina - o comunque di ridimensionarne pesantemente il ruolo nella sua filiera - è ormai sempre più evidente e anche i recenti problemi causati dalla politica Zero COVID - come tutta la questione relativa all'impianto di Zhengzhou - hanno reso ancora più necessario un distanziamento da quello che ormai diventa sempre più palesemente un alleato scomodo.

Apple non è intervenuta per confermare o smentire le dichiarazioni del ministro Goyal, ma è abbastanza plausibile che il processo di trasferimento in India di quote sempre più rilevanti della filiera produttiva è ormai solo questione di tempo e che sarà proprio con il lancio degli iPhone 15 che questo fenomeno dovrebbe assumere maggiore rilevanza.