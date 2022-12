Motorola ThinkPhone, svelate nuove immagini

Quello che vedete nelle immagini di questo articolo potrebbe essere il chiacchierato Motorola ThinkPhone: il veterano leaker Evan Blass le ha diffuse nelle scorse ore. Conoscendo l'ottima reputazione della fonte, la probabilità che si tratti di falsi è estremamente bassa. Il design ricorda molto da vicino quello di altri prodotti dell'universo Think, in particolare il ThinkPad X1 Carbon.

Lo smartphone sembra bello compatto e solido, con tripla fotocamera posteriore (la principale da 50 MP) e il logo ThinkPhone in basso a destra con il classico stile del brand - incluso l'immancabile puntino della "i" rosso. A proposito di accenti rossi: c'è anche un tasto fisico di quel colore sulla sinistra, che al momento è difficile identificare. Dall'altra parte ci sono tre pulsanti fisici dello stesso colore della scocca, che è facile associare a volume+, volume- e accensione. Potrebbe trattarsi di uno shutter fisico per la fotocamera? Oppure qualcosa più particolare ed esclusivo che sfrutta l'unicità del brand "Think"?