Microsoft fa marcia indietro: Swiftkey per iOS torna su App Store, arriveranno novità

SwiftKey per iOS è attualmente disponibile solo sulla versione statunitense dello store di Apple ed è ancora quella versione 2.9.2 che non riceve nessun aggiornamento dal mese di agosto del 2021, decisamente troppo tempo, anche se Nath ha assicurato che presto ci saranno delle novità . Probabile, quindi, che nei prossimi giorni possa arrivare una versione aggiornata e arricchita da nuove funzionalità.

"Sulla base del feedback ricevuto dagli utenti, SwiftKey per iOS è di nuovo disponibile per il download sull’App Store di Apple"

Microsoft ci ripensa : la tastiera SwiftKey per iOS è nuovamente disponibile sull'App Store di Apple. L'annuncio, arrivato inizialmente tramite Twitter da Vishnu Nath, il vicepresidente e direttore generale di Microsoft Office Products, è stato poi confermato anche da Caitlin Roulston, portavoce di Microsoft:

Microsoft, come confermato anche da Pedram Rezaei, CTO della divisione mappe e servizi locali, ha affermato che la società "investirà molto in questa tastiera" invitando gli utenti a "rimanere sintonizzati" in attesa di un prossimo aggiornamento.

Ad oggi ancora non c'è una motivazione ufficiale che portò lo scorso ottobre all'inattesa eliminazione, arrivata senza nessun preavviso, di SwiftKey per iOS dall'App Store. Secondo indiscrezioni, pare che ci fossero problemi tali da impedirne il corretto funzionamento. Molti utenti, infatti, lamentavano frequenti crash dell'app. Altre ipotesi puntavano all'eccessiva politica "protezionistica" di Apple che ne rendeva difficile l'integrazione nel suo ecosistema.

SwiftKey, ricordiamo, è stata sviluppata nel 2008 ma è arrivata per la prima volta sull'Android Market nel luglio 2010. Solo nel 2014 è sbarcata su iOS, dopo il rilascio di iOS 8 che consentiva per la prima volta l'installazione di tastiere di terze parti. Microsoft ha poi acquisito SwiftKey nel 2016 per circa 250 milioni di dollari.