OnePlus per l'ambiente, compri un telefono e pianti un albero

Oggi vi parliamo di una nuova iniziativa ecologica portata avanti dal marchio tecnologico globale OnePlus, che proprio oggi ha annunciato il suo nuovo programma di permuta pensato per ridurre l'impatto dei prodotti OnePlus sul pianeta.

Collaborando con l'organizzazione per il clima Ecologi, OnePlus si impegna a piantare un albero per ogni telefono acquistato con trade in sul sito OnePlus.com. OnePlus mira a piantare migliaia di alberi nel corso del prossimo anno, man mano che i clienti scambiano i loro vecchi telefoni con i modelli OnePlus più recenti, come ad esempio OnePlus 10T, OnePlus Nord 2T e OnePlus 10 Pro. Gli alberi saranno piantati in aree forestali dedicate in tutto il mondo e contribuiranno a migliorare il pianeta in cui viviamo.

Ecco una dichiarazione in proposito da parte di Tuomas Lampen, Head of European Strategy di OnePlus.

"Lo spirito di solidarietà e l'attenzione verso gli utenti sono da sempre elementi centrali dell’esperienza OnePlus. Piantando un nuovo albero ogni volta che i nostri utenti acquistano un nuovo telefono, possiamo aiutarli a fare davvero la differenza per il pianetaQuesta collaborazione con Ecologi, in continuità con l’impegno costante di OnePlus a favore dell’ambiente, ci aiuterà a ridurre il nostro impatto sul pianeta e diventare un'azienda sempre più sostenibile".

Si aggiunge al coro anche Linda Adams, Head of Partnerships di Ecologi, che ha aggiunto:

“Anche se c'è ancora molto da fare in questo settore, è bello vedere come OnePlus stia compiendo passi concreti per ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti, attraverso il nuovo programma di trade-in e il suo sostegno a numerosi progetti di riforestazione. Vista la sua importante presenza nel mercato globale dell’elettronica, speriamo che OnePlus possa essere un esempio per altre aziende del settore, ispirandole ad unirsi alla lotta contro il cambiamento climatico".

I clienti OnePlus possono già da ora usufruire del programma di permuta visitando il sito OnePlus.com. Per ogni telefono che verrà scambiato, OnePlus si impegna a piantare un albero per le generazioni future. Gli utenti potranno inoltre beneficiare di alcune offerte di permuta speciali, come il bonus di permuta che sarà disponibile per tutto il mese di ottobre.

In questo modo, gli utenti potranno scambiare il loro vecchio telefono con i nuovi modelli OnePlus, come ad esempio OnePlus 10T e OnePlus 10 Pro, ottenendo un ulteriore rimborso di 200 € oltre al valore di permuta del telefono.