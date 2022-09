Doogee S96 GT è rugged con fotocamera per la visione notturna. In arrivo a ottobre

Senza stravolgerlo, S96 GT riprende il predecessore mantenendo intatta la sua anima rugged - un segmento sempre più importante, basti vedere l'impegno di diversi top brand - e inalterato il design (ma viene proposta anche una versione limitata in oro giallo). Cambia invece tutto all'interno, con miglioramenti che riguardano processore, memoria, fotocamera frontale e sistema operativo.

Doogee porta sul mercato una versione rivisitata - ed aggiornata - del fortunato S96 Pro, smartphone rugged dotato di fotocamera per la visione notturna. Si chiama S96 GT , e con questo l'azienda si augura di ripetere il successo riscontrato con il modello precedente che ha raggiunto il traguardo di 1 milione di unità spedite in tutto il mondo.

Non cambia il display da 6,22 pollici con protezione Corning Gorilla Glass, così come rimangono uguali la capiente batteria da 6,350mAh, le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Sul retro troviamo le fotocamere da 48+8+2+20MP, con una differenza che riguarda la capacità della visione notturna, ora in grado di raggiungere i 15 metri di distanza. Anche la cam anteriore è stata rinnovata: dai 16MP si passa ai 32MP attuali.

Doogee S96 GT ha Android 12 come sistema operativo nativo ed integra un processore Helio G95 di MediaTek (G90 su S96 Pro), la memoria interna è stata raddoppiata a 256GB con la possibilità di espanderla fino a 1TB tramite microSD.