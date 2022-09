Galaxy S6 e S6 Edge immortali: Samsung rilascia una nuovo aggiornamento

Ad agosto abbiamo visto Samsung intervenire persino su Galaxy S7 , andando a rilasciare una correzione importante per la connettività GPS , atto sicuramente molto gradito da parte dei possessori dell'ex top di gamma, ma non certo dovuto in base alle politiche di aggiornamento che caratterizzano sia il mondo Android in generale che le regole stesse di Samsung.

Alla luce di ciò, non ci stupisce più di tanto scoprire che anche Galaxy S6 e S6 Edge stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento - al momento avvistato in Belgio e Olanda - che va a correggere lo stesso problema al GPS già menzionato in precedenza. Ovviamente, anche in questo caso, l'update non porta con sé nuove patch di sicurezza o una versione Android più recente, ma si tratta semplicemente di un aggiornamento correttivo dedicato a questo problema in particolare.

Le build dei due firmware sono rispettivamente G920FXXU6EVG1 e G925FXXU6EVG3 - hanno un peso di circa 13 MB - per Galaxy S6 e S6 Edge ed è probabile che l'update venga rilasciato a breve anche nel nostro mercato.