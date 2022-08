iPhone 14 in arrivo, ecco quale sarà il modello più venduto quest'autunno

Per capire se uno smartphone avrà o meno successo, molte volte ci si affida alle informazioni fornite dalla filiera produttiva. E allora si può scoprire che iPhone 14 sarà un best seller il prossimo autunno semplicemente perché la produzione di display a questo dedicati è prevista in forte crescita.

Più che di iPhone 14 (e relativa variante Max) forse sarebbe meglio parlare di iPhone 14 Pro e Pro Max, perché sono questi i modelli che i fornitori si attendono avranno più successo sul mercato. Ross Young di DSCC ritiene infatti che i produttori di pannelli siano prevalentemente concentrati nella realizzazione di display destinati proprio alle due varianti Pro.