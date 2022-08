Sony Xperia 5 IV in arrivo? Indizi nella certificazione FCC

Si torna a parlare di Sony Xperia 5 IV, smartphone passato agli onori della cronaca all'inizio dell'anno e meritevole di attenzione. soprattutto se si è in cerca di un dispositivo compatto con hardware di fascia alta. Secondo precedenti indiscrezioni infatti Xperia 5 IV sarà il diretto successore dell'Xperia 5 III lanciato lo scorso anno. Una recente certificazione FCC potrebbe riguardare proprio il nuovo smartphone Sony: il nome commerciale non viene citato esplicitamente ma alcune caratteristiche tecniche - le dimensioni in particolare - sono compatibili con l'identikit del prodotto.