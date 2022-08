Xiaomi ha presentato pochi minuti fa i risultati fiscali relativi ai primi tre e sei mesi del 2022, riportando nel complesso ricavi pari a 10,25 miliardi di euro. L'utile netto rettificato è pari a 306,6 milioni di euro. Il settore tech e l'intera industria mondiale stanno risentendo della crisi economica in corso dovuta ai ben noti problemi di natura geo-politica e sanitaria. Le difficoltà si ripercuotono anche sul settore smartphone, che nel secondo trimestre ha riportato un calo delle spedizioni di 9 punti percentuali su base annua.

SMARTPHONE

Xiaomi è il terzo brand al mondo per spedizioni con una quota di mercato del 13,8%, è seconda in Europa con uno share del 21,7%, prima in Spagna La strategia di diversificazione di Xiaomi che opera sul mercato anche con il brand Redmi sembra tuttavia pagare, visto che il business smartphone dell'azienda è cresciuto nel Q2 2022 di 1,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente con 39,1 milioni di smartphone spediti a livello globale. I ricavi corrispondenti sono stati di 6,17 miliardi di euro. Q2 2022 39,1 milioni di smartphone spediti spedizioni +1,5% rispetto a Q1 2022 ricavi: 6,17 miliardi di euro ricavi da spedizioni v/estero: 5 miliardi di euro (la metà dei ricavi totali dell'azienda) incremento delle quote di mercato sul mercato interno nella fascia media MIUI: 547 milioni di utenti attivi ogni mese



RICERCA E SVILUPPO

Xiaomi ha speso nel secondo trimestre 554,5 milioni di euro in ricerca e sviluppo, il 22,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un incremento ad un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 39,7% dal 2017, e le previsioni dell'azienda sono di un ulteriore consistente aumento.

GUIDA AUTONOMA E ROBOTICA

Proseguono gli investimenti sulla guida autonoma, con oltre 480 milioni di euro destinati all'implementazione della tecnologia. In questa prima fase saranno realizzati 140 mezzi per portare avanti i test. Contestualmente l'azienda sta lavorando anche sulla robotica - e l'umanoide da poco presentato ne è la prova: è "in grado di identificare le emozioni umane" e può effettuare ricostruzioni virtuali tridimensionali del mondo reale tramite moduli ed algoritmi auto-sviluppati.

AIOT, TV, PRODOTTI PER LA CASA

L'azienda continuerà a lavorare per lo sviluppo dell'AIoT, proponendo prodotti connessi tra loro. Fatta esclusione per smartphone, tablet e PC portatili, i dispositivi connessi IoT di Xiaomi sono attualmente 526,9 milioni, il 40,7% in più rispetto allo scorso anno. I ricavi da IoT e "lifestyle" hanno raggiunto quota 2,89 miliardi di euro nel secondo trimestre dell'anno. Le TV spedite sono state 2,6 milioni: Xiaomi è il brand numero 1 in Cina e tra i primi 5 al mondo. Gli utenti mensili attivi possessori di smart TV Xiaomi, Xiaomi Box e Xiaomi TV Sticker sono 53 milioni. In crescita anche i grandi elettrodomestici, inclusi i condizionatori.