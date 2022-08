Samsung, il 2022 sarà nero: per i rumor niente crescita, obiettivi giù di oltre il 10%

L'economia mondiale soffre, e iniziano ad arrivare tanti segnali poco incoraggianti che riguardano i colossi del mercato smartphone. Un pilastro come Samsung si accinge, secondo le indiscrezioni raccolte dal The Elec, a ritoccare al ribasso le previsioni di vendita per il 2022. Non di poco e pure a un livello che di solito indica un malessere non superficiale. A inizio anno infatti, secondo i rumor, l'obiettivo che si erano posti i colletti bianchi della divisione smartphone era di spedire circa 300 milioni di smartphone dalle fabbriche ai distributori di tutto il mondo, su una base produttiva di oltre 330 milioni di dispositivi. Tra dicembre e gennaio però nessuno poteva immaginare quel che sarebbe successo di lì a poco: si veniva fuori dalla pandemia e l'unico problema serio era l'approvvigionamento dei chip e dei componenti elettronici. Un problema non da poco, certo, ma a inizio 2022 con la crisi dei chip le aziende avevano a che fare già da un po' e credevano di poterlo gestire. A febbraio però il terremoto generato dall'invasione russa in Ucraina che come la pandemia da Covid-19 ha nuovamente cambiato le carte in tavola: economie mondiali in subbuglio, tensioni, crisi energetica, inflazione che va su quasi fuori controllo e consumatori che cancellano le spese rimandabili.

Così Samsung, secondo le voci che arrivano dall'Asia, è tornata al tavolo delle previsioni rivedendo gli obiettivi al ribasso. Dalla previsione di inizio anno da 300 milioni di smartphone agli attuali 260 milioni di unità spedite, oltre il 10% in meno sperando che i bilanci di fine 2022 non siano ancor più severi. Il punto è che nel 2021 di smartphone ne erano stati spediti 270 milioni, per cui il nuovo obiettivo del quartier generale di Seul non solo cancella ogni speranza di crescita ma è una sonora resa alla flessione rispetto all'anno precedente.

NON È LA PRIMA VOCE CHE PARLA DI UNA REVISIONE AL RIBASSO

Non sarebbe una battuta d'arresto paragonabile a quella dell'anno della pandemia, quando Samsung chiuse con 250 milioni di smartphone spediti contro le 300 milioni di unità che si raggiungevano in maniera anche abbastanza agevole negli anni precedenti. Ma per un'enorme multinazionale che (come tutte le altre) ragiona con la logica della crescita continua e che pregustava già l'idea di rialzare la testa dopo gli anni della pandemia sarebbe una grossa delusione.

Lo scenario del The Elec è ipotetico, è chiaro, ma non è la prima voce che suggerisce un 2022 molto peggiore del previsto. Lo scorso maggio era toccato all'autorevole testata finanziaria sudcoreana MK News parlare del futuro immediato di Samsung tratteggiando una situazione non rosea, differente da quella del The Elec solamente nei numeri: MKN ipotizzava 280 milioni di unità spedite, cioè 10 milioni sopra il livello dello scorso anno, adesso siamo 10 milioni più in basso rispetto al 2021. Numeri a parte, quando diverse voci mirano tutte nella stessa direzione qualcosa di reale, concreto, deve pur esserci. E in questo caso non si tratta di buone notizie.