Mercato smartphone europeo, che tonfo! Crollo delle spedizioni, ma c'è chi sorride

Il mercato degli smartphone è in crisi, e questa non è una novità, né deve stupire più di tanto la situazione in Europa, dove già nel corso del primo trimestre si erano visti segnali poco incoraggianti. Pandemia, crisi dei componenti e conflitto ucraino non hanno fatto altro che accelerare e rinvigorire una crisi già in atto, dovuta ad una stagnazione più dell'innovazione (v. nostro video che riportiamo qui sotto) che economica. Ora alla prima si è aggiunta la seconda - l'inflazione in forte crescita certo non aiuta - e il quadro non può dunque che essere negativo.

Le spedizioni di smartphone nel Vecchio Continente sono diminuite di 11 punti percentuali su base annua, -13% è invece la differenza rispetto al trimestre precedente. Si tratta del peggior trimestre dal Q2 2020 con appena 40,3 milioni di smartphone immessi in commercio. I dati elaborati da Counterpoint Research mostrano un quadro poco confortante.