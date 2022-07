"Pixel 6a, il primo aggiornamento è una delusione: le patch sono di giugno"

È in distribuzione il primo aggiornamento firmware per Pixel 6a . Ad annunciarlo è la stessa Google sulle sue pagine di supporto, dove ha pubblicato anche il numero della build in rollout in tutto il mondo. È la SD2A.220601.003 e contiene nuove patch di sicurezza, ma la notizia poteva essere di gran lunga migliore.

Il rollout dell'aggiornamento per Pixel 6a è iniziato ieri e la stessa Google avverte che la distribuzione richiederà tempo, essendo divisa in fasi. Noi ad esempio non lo abbiamo ancora ricevuto sull'esemplare che abbiamo recensito, ma è solo questione di tempo. Oltre alle patch non esattamente recenti il changelog è povero di novità: non c'è nulla ad eccezione dei classici bug fix e ottimizzazioni (tanto ovvi che Google nemmeno li indica), dunque i presunti problemi al lettore di impronte in display non verrebbero risolti dall'aggiornamento in rollout.

Al link in VIA la pagina dove Google pubblica gli OTA per i suoi Pixel. Nel momento in cui scriviamo però non c'è traccia della release global, ci sono solamente quelle per gli operatori giapponesi e per i dispositivi venduti da Verizon (l'operatore USA). Tuttavia nel giro di qualche ora Google potrebbe pubblicare il link diretto per il download dell'OTA, dunque i più pratici potranno procedere all'installazione manuale per evitare l'attesa della notifica.