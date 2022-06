Realme GT Neo 3 e GT Neo 3T arrivano in Italia: prezzi e promozioni

A distanza di un giorno appena dall'annuncio per il mercato globale, come promesso la famiglia Realme GT NEO 3 arriva in Europa. Sostanzialmente ci sono due modelli, declinati in altrettante varianti ciascuna:

GT Neo 3 150W

GT Neo 3 80W

GT Neo 3T

GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition

La gamma è strutturata per coprire in modo piuttosto capillare la fascia medio-alta del mercato, a grandi linee tra i 400 e i 700€. Il GT Neo 3 è il modello leggermente più prestigioso, grazie al SoC MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm laddove il Neo 3T si "accontenta" dello Snapdragon 870 a 7 nm, al comparto fotografico e alla velocità di ricarica. Entrambi gli smartphone sfoggiano livree chiaramente ispirate al mondo delle corse automobilistiche: il Neo 3 ha le strisce "racing" sul retro (e uno schema cromatico tributo all'originatore di questo trend, Carroll Shelby, mentre il 3T è ispirato alla bandiera a scacchi. Ricapitoliamo i dettagli tecnici.