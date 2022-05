Altro che pausa di 2 anni: Exynos 2300 per Galaxy S23 già in sviluppo | Rumor

La fonte dice che è in lavorazione anche un secondo chip, nome in codice S5E8535 , ma è più difficile teorizzare di che cosa si potrebbe trattare. Un'assunzione piuttosto ovvia è che sia di fascia più bassa: in questo frangente vale la pena osservare che l'attuale midrange di Samsung è l'Exynos 1280 il cui codice è S5E8825. Questo nuovo chip sembra quindi più recente (finisce con 35 invece che 25), ma di una categoria ancora più bassa (85 invece di 88). Ma, appunto, si tratta di semplici teorie prive di fondamento.

È passata appena qualche ora da quando vi abbiamo segnalato indiscrezioni provenienti dalla Corea secondo cui per un paio di anni potremmo non vedere chip Exynos top di gamma, e già ne emerge un'altra in direzione diametralmente opposta: i colleghi di Galaxy Club dicono che un Exynos 2300 , naturale erede dell' Exynos 2200 di quest'anno, sarebbe già in lavorazione. Pochi i dettagli: la fonte dice che il codice del chip è S5E9935, laddove quello dell'Exynos 2200 è S5E9925, quindi ha perfettamente senso.

Per ricapitolare: questa mattina vi raccontavamo che Samsung avrebbe intenzione di saltare le prossime due generazioni di chip, quindi diciamo quella corrispondente a Galaxy S23 e Galaxy S24 (naturalmente si tratta di nomi provvisori e non confermati), per concentrare tutte le proprie energie sullo sviluppo di quelli esclusivi per i dispositivi Galaxy. La società avrebbe assemblato una "task force" di oltre 1.000 persone per il progetto.

A questo punto la "domanda da 1 milione di dollari" è: a quale indiscrezione dare credito? Entrambe le fonti hanno un'ottima reputazione e si sono rivelate in passato prolifiche e accurate nella produzione di leak sul colosso sudcoreano. È possibile, con un po' di ginnastica mentale, che "abbiano ragione entrambi": per esempio Galaxy Club potrebbe aver scoperto il codice di un progetto che però nel frattempo è stato abbandonato, ma verificare questa o qualsiasi altra teoria è impossibile. Al momento non si può far altro che prendere atto e aspettare sviluppi.