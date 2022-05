Samsung è prima in 7 dei 15 principali mercati smartphone in un difficile Q1 22

Secondo quanto rilevato dalla società di ricerche Strategy Analytics, i primi 5 produttori al mondo - Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo e vivo - sono stati responsabili nel primo trimestre 2022 delle spedizioni di quasi 6 telefoni su 10 e i 15 Paesi monitorati dal rapporto hanno rappresentato il 60% delle spedizioni globali totali.

Samsung è stato il primo produttore in sette di questi Paesi, tra cui anche l'Italia. Apple ha invece primeggiato in sei Paesi tra cui Germania, Francia e Stati Uniti. Nonostante tutti i problemi, Xiaomi ha comunque mantenuto una buona terza posizione in diversi Paesi e sta aumentando la sua quota di mercato in America Latina.

Relativamente all'Italia, dove il calo generale si è attestato al 4%, Samsung ha ottenuto quasi il 40% del mercato seguita da Apple, Xiaomi, realme, OPPO, Motorola, TCL e vivo. Nel corso del secondo trimestre, secondo Strategy Analytics, la situazione dovrebbe continuare ad avere un trend negativo.