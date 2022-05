Mercato smartphone in Europa, sorride solo Realme

Il mercato degli smartphone è in affanno, lo abbiamo visto di recente con i dati riportati dalle principali società di analisi. Tutte sono concordi nel ritenere il settore in difficoltà, schiacciato tra gli effetti della pandemia, la crisi dei componenti e il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, con le conseguenze geopolitiche che questo comporta in tutto il mondo. Nel primo trimestre le spedizioni sono calate a livello globale tra il 9 e l'11%, con alcune macro-regioni che hanno sofferto più di altre.

CENTRO ED EST EUROPA I MERCATI DOVE LA CRISI É MAGGIORE

Tra i mercati in maggiore difficoltà non si può non citare il centro ed est Europa, spettatore vicino di una guerra che al dramma sul campo affianca una crisi socio-economica che presto rischierà di diventare insostenibile. Ciò lo si osserva (anche) nel mercato smartphone, dove il calo delle spedizioni è stato superiore rispetto alla media mondiale assestandosi al -20%. Ci sono tuttavia importanti differenze se si analizza il mercato per singolo brand.

Limitandosi ai primi cinque, nel primo trimestre 2022 emergono le difficoltà di Samsung (-14%), Xiaomi (-31%) ed Apple (-21%), rispettivamente prima, seconda e terza per numero di dispositivi spediti. L'azienda di Cupertino ha mantenuto la sua posizione con un market share dell'8%, Samsung è invece riuscita nell'intento di superare Xiaomi contenendo in un certo senso le perdite (share del 33% per la prima, del 28% per la seconda). La Top 5 del centro-est Europa viene chiusa dal gruppo cinese Transsion (brand come Itel e Infinix), mentre al quarto posto troviamo Realme, che a differenza dei primi tre riporta una importante crescita che si concretizza in un +109% nelle spedizioni.

EUROPA OCCIDENTALE: BOOM DI REALME

Discorso leggermente diverso per l'Europa occidentale, dove le sole Samsung e Xiaomi riportano valori negativi nel primo trimestre 2022 rapportandoli a quelli dell'anno precedente. L'azienda sud coreana detiene il 36% del mercato e, nonostante una perdita di 7 punti percentuali, si assesta al primo posto. Al secondo c'è Apple, +6% rispetto al Q1 2021 e una quota di mercato del 28%. Alle loro spalle Xiaomi (-11%) e Oppo (+4%), seguite da una scatenata Realme che in un solo anno ha aumentato le spedizioni del 377%.