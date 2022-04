Semplificando molto, un LiDAR si basa su una sorgente di luce e un modulatore che la accende e spegne a velocità estreme, parliamo di milioni di volte al secondo. I raggi luminosi vengono proiettati nell'ambiente e lo colpiscono, e in base a come "ritornano" al sensore (velocità e angolo) è possibile ricostruire l'ambiente stesso (e gli oggetti contenuti). Finora, la principale complicazione è stata il modulatore; gli ingegneri sono riusciti a costruirne uno molto semplice che sfrutta il fenomeno noto come risonanza acustica.

L'Università di Stanford è riuscita a mettere a punto un sistema LiDAR molto più economico di quello attuale , il che potrebbe rendere definitivamente mainstream l'uso di fotocamere 3D - soprattutto nel settore degli smartphone. Il LiDAR è estremamente diffuso nell'automotive per il funzionamento degli aiuti alla guida , ma nel mobile è piuttosto raro: l'esempio più illustre sono gli iPhone 13 Pro e Pro Max (foto in apertura), grazie al quale riescono a migliorare la messa a fuoco in caso di scarsa illuminazione.

Elemento chiave dell'invenzione è il niobato di litio: un cristallo trasparente piezoelettrico. Quando viene stimolato dall'elettricità, la struttura atomica del cristallo cambia forma, e vibra in modo molto costante come frequenza e intensità. La vibrazione causa un forte effetto di modulazione luminosa. Ulteriore vantaggio di questa procedura è che è estremamente efficiente dal punto di vista energetico.

Questo particolare modulatore si può accoppiare a un normalissimo sensore di imaging CMOS, lo stesso che viene usato su qualsiasi fotocamera per smartphone in circolazione. Gli scienziati hanno già creato un prototipo funzionante in grado di catturare immagini tridimensionali a risoluzione superiore al megapixel riutilizzando una comune fotocamera acquistabile in qualsiasi negozio di elettronica (immagine qui sopra); e come se non bastasse, dopo la pubblicazione della ricerca hanno ottimizzato ulteriormente il processo di modulazione riducendo di ben il 90% il consumo energetico - e ritengono di poterlo ridurre di ulteriori "diverse centinaia" di volte.

Naturalmente l'innovazione ha potenziale in molteplici settori, non solo quello degli smartphone. Pensiamo per esempio ai droni, o anche a un banalissimo robot aspirapolvere, per non scomodare i già citati ADAS delle auto e dei veicoli a guida autonoma. Ma è grazie agli smartphone che l'imaging 3D potrebbe raggiungere quella diffusione capillare che finora gli è sfuggita nel settore consumer, e iniziare a fare la differenza - al di là delle ovvie implicazioni per l'autenticazione biometrica, ci sono startup che stanno sviluppando alcuni concetti piuttosto interessanti a riguardo, come per esempio Uplift Labs, che si specializza nella valutazione delle prestazioni sportive e della postura durante gli allenamenti, per incrementare la propria efficienza e soprattutto ridurre il rischio di infortuni. In un settore che è sempre più scarno di innovazioni, questo potrebbe rappresentare una sorta di svolta.