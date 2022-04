Vivo X Fold, il pieghevole pizzicato su Geekbench a un passo dal lancio

Le aspettative per il primo pieghevole di Vivo sono alte: i rumor di fine marzo parlano di un "pieghevole quasi perfetto", capace di mettere insieme il meglio visto nel mondo foldable fino ad oggi con alcune caratteristiche inedite e peculiari. Per scoprirlo dovremo aspettare ancora qualche giorno: la presentazione ufficiale, infatti, è fissata per lunedì 11 aprile. Ma intanto abbiamo già alcune conferme lato hardware, dal momento che proprio come il "gigante" X Note, anche Vivo X Fold è stato rintracciato nel database di Geekbench, permettendoci così di confermarne alcune caratteristiche chiave in anticipo sul lancio.

Il dispositivo, corrispondente al modello "vivo V2178A" ha totalizzato un punteggio di 1.223 in single-core e 3.335 in multi-core. E arriva la conferma che sotto la scocca, come anticipato dalla indiscrezioni, ci sarà il SoC di punta dell'attuale catalogo Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730.

Per quanto riguarda la RAM, il dispositivo comparso su Geekbench è equipaggiato con una dotazione da 12 GB: non sappiamo se saranno previsti altri tagli, ma potrebbe anche trattarsi dell'unica opzione. Infine, com'era lecito attendersi il sistema operativo sarà Android 12 già dalla prima accensione. Per completezza, in attesa del lancio di lunedì prossimo che svelerà tutte le caratteristiche, di seguito vi riportiamo la presunta scheda tecnica di Vivo X Fold. Per quanto riguarda il lato estetico, invece, potete dare un'occhiata agli ultimi render.

VIVO X FOLD: SPECIFICHE ATTESE

Display esterno: OLED da 6,5", refresh 120 Hz, risoluzione FHD+ 1080p

Display interno: AMOLED da circa 8" (Samsung E5), refresh a 120 Hz, risoluzione 2K+

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB

Archiviazione interna: 256 o 512 GB

Fotocamera posteriore quadrupla: principale da 50 MP ultra-grandangolo da 48 MP telefoto 2x da 12 MP telefoto periscopico da 8 MP

Batteria da 4.600 mAh

Ricarica rapida: 80 o 120 W cablata, 50 W wireless