Sensore Samsung da 200MP pronto al debutto su smartphone: ecco la foto

Sono passati diversi mesi dalla presentazione del primo sensore fotografico per smartphone da 200MP, l'HP1 di Samsung, eppure al momento nessun prodotto in commercio lo utilizza. Dal mercato asiatico arrivano ora interessanti indiscrezioni sull'azienda che potrebbe essere la prima ad integrarlo: il riferimento va a Motorola, il cui logo spicca sullo smartphone parzialmente ritratto in una foto che sta circolando in queste ore - proviene dal mercato asiatico, ma è stata successivamente ripostata su Twitter.

A catturare l'attenzione è ovviamente il modulo fotocamera che racchiude tre obiettivi, sotto quello di dimensioni più ampie si dovrebbe trovare proprio il sensore del produttore sudcoreano. Lo suggerisce esplicitamente la dicitura riportata lungo il bordo del gruppo fotocamera: 200MP - HP1 - OIS - f/2.2. 200 MegaPixel, sensore HP1 (stesso nome commerciale del sensore di Samsung), fotocamera con stabilizzatore ottico e almeno uno degli obiettivi (si presume il principale) con apertura f/2.2.