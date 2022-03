iPhone SE in alluminio senza carbonio: lo smartphone si fa green

L'alluminio che verrà utilizzato per produrre iPhone SE viene fornito dal partner di lungo corso Elysis ed è prodotto senza generare emissioni dirette di carbonio durante il processo di fusione . É il primo esempio al mondo di alluminio carbon-free realizzato su scala industriale. Come già indicato in occasione dell'acquisto della prima partita di questo innovativo tipo di alluminio nel 2019 , il processo produttivo prevede la sostituzione dell'anodo di carbonio con uno ceramico: bruciando con il passaggio dell'energia elettrica, l'anodo non emette anidride carbonica, bensì solo ossigeno.

Apple intende costruire iPhone SE con alluminio "carbon-free". Lo annuncia oggi l'azienda di Cupertino, facendo riferimento ai suoi investimenti per 4,7 miliardi di dollari in Green Bond (le obbligazioni verdi destinate a progetti eco-sostenibili) che "hanno contribuito a far ripartire lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione e riciclaggio a basse emissioni di carbonio" e che puntano a rendere carbon neutral l'azienda lungo l'intera catena di approvvigionamento entro il 2030 .

spiega Lisa Jackson, VP di Apple per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali. Dei tre set di Green Bond, due sono giù stati "completamente allocati", il terzo (del 2019) sta appoggiando 50 diversi progetti - incluso quello di Elysis - per

Apple si impegna a lasciare il pianeta migliore di come l'abbiamo trovato e i nostri Green Bond sono uno strumento chiave per portare avanti i nostri sforzi ambientali,

70% IN MENO DI EMISSIONI DI CARBONIO

Non è la prima volta che Apple utilizza questa tipologia di alluminio: il materiale innovativo fornito da Elysis - joint venture tra Alcoa e Rio Tinto - è infatti presente sul MacBook Pro da 16 pollici (il modello lanciato a novembre 2019, QUI trovate la nostra recensione). Dal 2015 ad oggi, rivela Apple, il passaggio all'alluminio riciclato e a quello fuso sfruttando energia idroelettrica (e dunque non da combustibili fossili) ha permesso di ridurre le emissioni di carbonio del 70%. Gli iPad attualmente in commercio, l'ultimo MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini e Apple Watch sono tutti realizzati in alluminio riciclato al 100%.

Parte dei proventi del terzo set di Green Bond è stata utilizzata per completare il parco eolico di Viborg, in Danimarca, per l'alimentazione del data center di Apple. Le turbine eoliche sono le più grandi onshore al mondo, sono alte 200 metri ciascuna e producono 62 gigawatt ogni anno. L'energia in eccesso viene immessa nella rete del Paese. Nel 2023 è prevista la realizzazione di una nuova infrastruttura sempre a Viborg per la cattura dell'energia termica in eccesso.