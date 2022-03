Smartphone 5G i più venduti al mondo: il 4G cede il passo per la prima volta

Gennaio 2022 passerà alla storia per essere il mese in cui le vendite di smartphone 5G hanno superato quelle dei dispositivi 4G. Lo riferisce Counterpoint Research, secondo cui la penetrazione sul mercato dei primi ha raggiunto il 51% su scala mondiale. Ed è proprio la tecnologia di nuova generazione a sostenere spedizioni e vendite già da diverso tempo, come dimostrano i dati delle principali società di analisi.

Si va dunque sempre più delineando la direzione verso cui il mercato mondiale si sta muovendo: un primo sorpasso del 5G nei confronti del 4G era stato registrato lo scorso anno, ma riguardava esclusivamente il numero di nuovi abbonamenti sottoscritti dagli utenti nel secondo trimestre 2021, 84 milioni in 5G contro 71 milioni in 4G (NB: si tratta di nuovi abbonamenti, non del numero totale di abbonamenti attivi in cui il 4G ancora domina con largo margine sulle reti di nuova generazione).

La Cina sta completando di fatto lo switch al 5G: nel Paese asiatico, infatti, il tasso di penetrazione è dell'84%, un vero record a livello globale reso possibile dall'ampia gamma di smartphone disponibile sul mercato in pressoché tutte le fasce di prezzo e dalla pressione esercitata dai principali operatori telefonici. Seguono a breve distanza Europa occidentale e Nord America, dove i dispositivi 5G hanno rappresentato a gennaio rispettivamente il 76 e il 73% delle vendite totali.