Smartphone e inquinamento: 146 milioni di tonnellate di CO2 entro fine anno

Produrre, usare e smaltire gli smartphone ha un costo che si paga anche in termini di inquinamento ambientale. A fare luce sul fenomeno è il report di Deloitte (dati agosto 2021, con analisi specifica del mercato italiano) che tra i vari elementi riporta la stima sulla quantità di CO2 prodotta a livello mondiale entro il 2022. Secondo la società di analisi, entro l'anno la base installata di smartphone toccherà quota 4,5 miliardi, una mole di dispositivi che produrrà circa 146 milioni di tonnellate di CO2 - o CO2e, emissioni equivalenti. Rapportata alle 34 giga tonnellate di CO2 emesse complessivamente in tutto il mondo, la percentuale riconducibile agli smartphone è contenuta, ma ciò non toglie che si tratti di un fenomeno da tenere in considerazione nell'ambito delle iniziative che mirano a preservare il pianeta da forme di inquinamento prodotte dall'attività umana. La maggior parte delle emissioni riconducibili agli smartphone (l'83% per l'esattezza) si verifica durante le fasi iniziali del loro ciclo di vita: dall'estrazione delle materie prime necessarie alla produzione, senza trascurare il trasporto. Molto più contenute sono le emissioni durante l'utilizzo e in particolare dopo il primo anno dall'acquisto (l'11% del totale); l'ultima quota di inquinamento prodotta dagli smartphone (5%) è quella imputabile alle attività di recupero e ripristino dei dispositivi arrivati alla fine del ciclo di vita.

COME RIDURRE LE EMISSIONI

Per ridurre le emissioni si deve per forza di cose agire sulle tre fasi precedentemente indicate, e si tratta di interventi che possono essere attuati sia dai produttori a monte, sia dai consumatori che a valle possono indirizzare le proprie preferenze d'acquisto. Durante la fase della produzione : aumentare l'utilizzo di materiali riciclati, riducendo così l'impatto legato all'estrazioni dei materiali (in particolar modo delle terre rare) migliorare l'efficienza energetica degli impianti di produzione utilizzare energie rinnovabili per alimentare gli impianti di produzione

: Durante la fase dell'utilizzo : prolungare il ciclo di vita del prodotto. Secondo i dati di Deloitte la vita media degli smartphone è oggi stimata tra i 2 e i 5 anni. Le abitudini dei consumatori italiani appaiono allineate a quelle dei consumatori europei: si tende a ritardare, anno dopo anno, l'acquisto di un nuovo smartphone. Nel 2016 quasi 2 italiani su 3 dichiaravano di aver cambiato smartphone nell'ultimo anno e mezzo, nel 2021 la percentuale è scesa a meno della metà. Poco importa in termini sostanziali se l'allungamento dei tempi di acquisto di un nuovo smartphone, per la maggior parte dei consumatori, sia legato più alla dotazione tecnica che alle caratteristiche green. maggiore utilizzo di dispositivi usati o ricondizionati: lo scorso anno, in Italia, la percentuale degli utenti che hanno scelto uno smartphone usato/ricondizionato è stata pari al 7% del totale. Solo il 9% ha preferito l'usato/ricondizionato al nuovo per essere più rispettosi nei confronti dell'ambiente. Per la maggior parte l'usato è un modo per riutilizzare in famiglia lo smartphone oppure per contenere l'esborso necessario ad acquistarne uno nuovo. Anche le iniziative come quella recentemente annunciata da Vodafone possono contribuire a far prendere più piede alla vendita di smartphone ricondizionati.

: Alla fine del ciclo di vita: lo studio di Deolitte evidenzia che si tende ad accumulare più che a reimmettere nel processo produttivo lo smartphone arrivato al suo ciclo di vita. Il 47% degli utenti italiani ha dichiarato di tenere il vecchio smartphone come scorta, solo il 3% invece lo ricicla correttamente. Smaltire utilizzando servizi appositi aiuta a recuperare i materiali, limitando la necessità di estrarne degli altri.

Lo smartphone resta il dispositivo digitale più diffuso in Italia: si stima che ne possegga almeno uno il 94% degli italiani di età compresa tra i 18 e i 75 anni. In media gli italiani possiedono più di quattro dispositivi digitali; dopo gli smartphone quelli più usati sono i computer portatili, seguiti dai tablet e dalle cuffie/auricolari wireless. Sono tutte categorie di prodotto il cui utilizzo appare in crescita, a differenza dei computer fissi.