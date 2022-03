Vivo X Fold: eccolo nel primo scatto dal... vivo

Il mondo dei pieghevoli è in continua espansione e anche Vivo sta lavorando alla sua proposta come abbiamo potuto constatare dall'incremento di rumor e notizie a riguardo negli ultimi giorni . Lo smartphone in questione dovrebbe chiamarsi Vivo X Fold e, sebbene non ci siano ancora dettagli riguardo le tempistiche di lancio, oggi abbiamo modo di vederlo per la prima volta dal vivo , grazie a una foto comparsa nelle ultime ore su Weibo .

Lo scatto in questione conferma alcuni dettagli già emersi in precedenza, come ad esempio il fatto che il layout sia più vicino a quello di un Galaxy Z Fold 3 rispetto a quello del cugino Oppo Find N. La foto ci permette anche di notare la fotocamera anteriore interna, posizionata sul lato destro del pannello e non nascosta al di sotto, quindi in questo caso abbiamo un'esperienza molto simili a quella offerta dal Fold 2.

Non c'è molto da aggiungere per quanto riguarda il design, dal momento che Vivo X Fold si presenta con una custodia protettiva pensata per celare l'aspetto finale dello smartphone, tuttavia il fatto che sia stato avvistato in utilizzo ci permette di ipotizzare che il lancio non sia poi così lontano e che quindi molto presto verranno rilasciate nuove informazioni in merito.