Instagram presto inaccessibile in Russia: il blocco dalla mezzanotte del 14 marzo

Secondo quanto affermato dal Roskomnadzor, organo della Federazione Russa che controlla le comunicazioni e relativo oscuramento, la privacy e le frequenze radio, Instagram sarà presto inaccessibile in Russia.

Il divieto arriverebbe in risposta alle recenti modifiche "temporanee" alle regole fatte dal social network di Zuckerberg che consentono di esprimersi contro i soldati russi, Vladimir Putin e contro il presidente bielorusso Lukashenko, anche con frasi che "incitano a odio e violenza". Censura invece invariata se il messaggio d'odio è rivolto ai civili russi. La nuova policy di Facebook si applica solo in Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina.

Sebbene Facebook sia stato già "limitato" in Russia da oltre una settimana, Instagram ancora non era interessato da nessun provvedimento restrittivo. L'agenzia di stampa statale TASS aveva comunque già riportato la volontà dei legislatori russi di imporre un divieto all'uso dell'app proprio in risposta al cambiamento delle regole fatte da Meta.

Roskomnadzor ha affermato su Telegram che il divietò scatterà a partire dal prossimo 14 marzo:

"Sul social network Instagram stanno circolando messaggi che incoraggiano e provocano atti violenti contro i russi, in relazione ai quali l'ufficio del procuratore generale russo ha chiesto a Roskomnadzor di limitare l'accesso al social network. Il Roskomnadzor ha deciso di completare la procedura per imporre restrizioni all'accesso a Instagram a partire dalle 00:00 del 14 marzo, fornendo agli utenti un ulteriore periodo di transizione di 48 ore".

Al momento, Facebook ancora non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito. Un portavoce dell'azienda aveva affermato nei giorni scorsi di aver modificato le regole per consentire più "forme di espressione politica" in merito all'aggressione militare fatta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina.