Anche Samsung sotto attacco hacker: rubati e pubblicati 190GB di dati protetti

Non sembra esserci tregua nel mondo digitale e il gruppo Lapsus è nuovamente protagonista dopo il caso NVIDIA della settimana scorsa . La vittima in questo caso è Samsung che è stata oggetto di un grandissimo furto di informazioni che sono state po pubblicate su Torrent, mettendo a rischio potenziale milioni di smartphone Samsung.

La pubblicazione di tutto il materiale risulta comunque strana visto che, in genere, questi hacker chiedono un riscatto e solo in caso di mancato pagamento pubblicano il materiale in loro possesso. Vedremo se ci saranno novità nelle prossime ore/settimane ma è chiaro che la vicenda avrà un seguito importante e Samsung dovrà trovare nuove modalità per proteggere i dati di milioni di potenziali utenti.