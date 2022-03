Apple, rivenditore re:Store riapre i suoi negozi in Russia: prezzi più alti del 50%

re:Store, il principiare rivenditore di prodotti Apple in Russia, ha riaperto i suoi negozi dove è possibile acquistare sia gli iPhone 13 che Mac ed altri prodotti della società di Cupertino. Rispetto a qualche giorno fa, a causa della forte svalutazione del rublo, i prezzi sono aumentati di circa il 50%.

La riapertura degli re:Store in Russia non è legata alla decisione di Apple di fermare le vendite dirette tramite il suo sito ufficiale e di sospendere tutte le spedizioni di prodotti in Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina. La società di Cupertino, inoltre, ha rimosso le app RT News e Sputnik News dagli App Store al di fuori della Russia e ha disabilitato il traffico e le funzionalità di avvisi live di incidenti in Ucraina. Apple, ricordiamo, non ha dei punti di vendita diretti in Russia.